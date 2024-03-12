Президент Франции поздравил казахстанцев с помолвкой на Эйфелевой башне
Фото: pixabay
Казахстанец Санжар Тайжан сделал преложение руки и сердца своей девушке на смотровой площадке Эйфелевой башни, сообщает Zakon.kz.
Об этом он 12 марта сообщил на своей странице в Instagram.
По словам казахстанца, после того, как он сделал предложение своей невесте, на Эйфелевой башне оказался президент Франции Эмманюэль Макрон. Санжар Тайжан выложил диалог, который состоялся у них с главой Франции.
Эмманюэль Макрон поздравил молодых с помолвкой, а узнав, что они из Казахстана, вспомнил о своем визите в нашу страну.
"Я встречался с президентом Токаевым. Теперь у меня есть две собаки породы тазы. Они живут у меня дома", – рассказал президент Франции.
7 февраля стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил президенту Франции щенков национальной породы тазы. Щенков назвали Жюль и Жанна.
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