Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Президент Франции поздравил казахстанцев с помолвкой на Эйфелевой башне

Президент Франции поздравил казахстанцев с помолвкой на Эйфелевой башне, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 01:05 Фото: pixabay
Казахстанец Санжар Тайжан сделал преложение руки и сердца своей девушке на смотровой площадке Эйфелевой башни, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 12 марта сообщил на своей странице в Instagram. 

По словам казахстанца, после того, как он сделал предложение своей невесте, на Эйфелевой башне оказался президент Франции Эмманюэль Макрон. Санжар Тайжан выложил диалог, который состоялся у них с главой Франции.

Эмманюэль Макрон поздравил молодых с помолвкой, а узнав, что они из Казахстана, вспомнил о своем визите в нашу страну.

"Я встречался с президентом Токаевым. Теперь у меня есть две собаки породы тазы. Они живут у меня дома", – рассказал президент Франции. 

7 февраля стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил президенту Франции щенков национальной породы тазы. Щенков назвали Жюль и Жанна.

Читайте также

65 сел могут затопить талые воды в Павлодарской области
65 сел могут затопить талые воды в Павлодарской области
Жителей Алматы предупредили о проливных дождях в ближайшие дни
Жителей Алматы предупредили о проливных дождях в ближайшие дни
Главврача роддома осудили за коррупцию в Шымкенте
Главврача роддома осудили за коррупцию в Шымкенте
Диана Абдуллаева
Интересное Макрон Эмманюэль Казахстан Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Рамазан-2024: суть поста, намерение и важные даты
Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: