Президент Франции поздравил казахстанцев с помолвкой на Эйфелевой башне

Казахстанец Санжар Тайжан сделал преложение руки и сердца своей девушке на смотровой площадке Эйфелевой башни, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 12 марта сообщил на своей странице в Instagram.

По словам казахстанца, после того, как он сделал предложение своей невесте, на Эйфелевой башне оказался президент Франции Эмманюэль Макрон. Санжар Тайжан выложил диалог, который состоялся у них с главой Франции.

Эмманюэль Макрон поздравил молодых с помолвкой, а узнав, что они из Казахстана, вспомнил о своем визите в нашу страну.

"Я встречался с президентом Токаевым. Теперь у меня есть две собаки породы тазы. Они живут у меня дома", – рассказал президент Франции.

7 февраля стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил президенту Франции щенков национальной породы тазы. Щенков назвали Жюль и Жанна.