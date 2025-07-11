Дональд Трамп стал суперменом

Белый дом представил новый образ президента США – супермен, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее фото опубликовано 11 июля 2025 года в X Белого дома.

"Символ надежды. Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп", – гласит подпись.

Фото: X/ WhiteHouse

В мае 2025 года президент США заявлял о своей "божественной миссии". А в июне 2025 года Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за участие в мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.