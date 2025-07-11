#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.34
607.91
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.34
607.91
6.66
Мир

Дональд Трамп стал суперменом

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 11:54 Фото: flickr/Gage Skidmore
Белый дом представил новый образ президента США – супермен, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее фото опубликовано 11 июля 2025 года в X Белого дома.

"Символ надежды. Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп", – гласит подпись.

Фото: X/ WhiteHouse

В мае 2025 года президент США заявлял о своей "божественной миссии". А в июне 2025 года Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за участие в мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Названы два самых безопасных места на Земле в случае ядерной войны
Мир
10:28, Сегодня
Названы два самых безопасных места на Земле в случае ядерной войны
Еврокомиссия выделила на восстановление Украины 4 млрд евро
Мир
08:43, Сегодня
Еврокомиссия выделила на восстановление Украины 4 млрд евро
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: