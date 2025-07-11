Дональд Трамп стал суперменом
Фото: flickr/Gage Skidmore
Белый дом представил новый образ президента США – супермен, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее фото опубликовано 11 июля 2025 года в X Белого дома.
"Символ надежды. Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп", – гласит подпись.
Фото: X/ WhiteHouse
В мае 2025 года президент США заявлял о своей "божественной миссии". А в июне 2025 года Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за участие в мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.
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