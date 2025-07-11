Шесть командиров морского спецназа ХАМАС удалось ликвидировать Израилю

Шесть высокопоставленных командиров из подразделения военно-морского спецназа ХАМАС удалось ликвидировать армии Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным израильскими военными в Telegram, несколько погибших участвовали в планировании жестокой резни 7 октября. Операции по их уничтожению проводились несколько месяцев.

"Уничтоженные террористы планировали террористические акты на море против израильского гражданского населения и сил безопасности", – говорится в сообщении.

Фото: idf.il

Ранее сообщалось, что представители ХАМАС заявили, что в ходе консультаций в Дохе приняли решение освободить 10 израильских заложников, находящихся в секторе Газа.