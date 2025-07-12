В Сатурн внезапно врезался неизвестный объект
По данным New Scientist, Рикардо Уэсо из Университета Страны Басков в Испании сообщил, что сейчас идет работа по анализу данных, которые могут подтвердить, что зафиксированная вспышка является результатом слабого удара, а не просто "шумным пикселем".
Фото: Mario Rana
Астрономы ищут дополнительные кадры, сделанные 5 июля с 9:00 до 9:15 утра по UTC, чтобы подтвердить наблюдение.
Существует высокая вероятность, что другие астрономы-любители также имеют данные, которые либо прошли незамеченными, либо были ошибочно отброшены как технический сбой.
Но даже если удар будет подтвержден, возможности для научного анализа ограничены из-за недостатка информации об объекте. Лучше бы было обнаружить астероид заранее. Это позволило бы провести детальные наблюдения, определить его скорость и массу, а также оценить последствия столкновения.
Ранее в США приступили к изучению метеорита, который врезался в дом.