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Наука и технологии

В Сатурн внезапно врезался неизвестный объект

Снимок объектов из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 03:40 Фото: pixabay
Считается, что ежегодно около семи астероидов или комет сталкиваются с Сатурном, но ни одно из таких событий еще не было зафиксировано на камеру. Недавно сотрудник NASA и астроном-любитель Марио Рана смог запечатлеть это, сообщает Zakon.kz.

По данным New Scientist, Рикардо Уэсо из Университета Страны Басков в Испании сообщил, что сейчас идет работа по анализу данных, которые могут подтвердить, что зафиксированная вспышка является результатом слабого удара, а не просто "шумным пикселем".

Фото: Mario Rana

Астрономы ищут дополнительные кадры, сделанные 5 июля с 9:00 до 9:15 утра по UTC, чтобы подтвердить наблюдение.

Существует высокая вероятность, что другие астрономы-любители также имеют данные, которые либо прошли незамеченными, либо были ошибочно отброшены как технический сбой.

Но даже если удар будет подтвержден, возможности для научного анализа ограничены из-за недостатка информации об объекте. Лучше бы было обнаружить астероид заранее. Это позволило бы провести детальные наблюдения, определить его скорость и массу, а также оценить последствия столкновения.

Ранее в США приступили к изучению метеорита, который врезался в дом.

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Аксинья Титова
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