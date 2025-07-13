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Мир

ХАМАС потребовал ликвидировать Фонд гуманитарной помощи Газе

флаг, Палестина, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 11:39 Фото: pexels
Палестинское радикальное движение ХАМАС потребовало ликвидации управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), возложив на него ответственность за гибель мирных жителей, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении движения, размещенном в его Telegram-канале, пишет ТАСС.

"Продолжающиеся систематические убийства возле пунктов распределения помощи сионистско-американских сил подтверждают их преступную роль в осаде, голоде и убийствах нашего народа. Это требует немедленных действий всего арабского мира и международного сообщества по ликвидации этого бесчеловечного механизма и привлечению его создателей к ответственности", – отмечается в заявлении ХАМАС.

Как сообщил ранее катарский телеканал Al Jazeera, в субботу в районе Аль-Шакуш города Рафах на юге сектора Газа израильские силы убили 34 палестинца, открыв по ним огонь прямо перед одним из объектов GHF, которые правозащитные группы называют "человеческими бойнями" и "смертельными ловушками". По информации министерства здравоохранения Газы, более 800 палестинцев были убиты и около пяти тысяч ранены на объектах GHF с тех пор, как эта организация начала в конце мая свою деятельность.

С марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, также остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты, а распределение продовольствия осуществляется через систему пунктов GHF.

В апреле 2025 года израильские военные признали "профессиональные ошибки" и нарушение приказов, которые привели к гибели 15 спасателей в секторе Газа, в числе которых были медики.

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Андрей Дюсупов
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