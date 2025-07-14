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Происшествия

Ощутимое землетрясение произошло в 230 км от Алматы

сейсмограф, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 14:13 Фото: wikimedia
Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований РК распространил сообщение о землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Cетью сейсмических станций 14 июля в 12:58 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 237 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Сведений об ощутимости в Казахстане нет. Но в Кыргызстане подземные толчки силой 2 и 2,5 балла ощутили в селах Достук, Ак-Джар, Ат-Башы, Бирдик, Таш-Булак и городе Нарын.

8 июля 2025 года ощутимое землетрясение произошло в Таразе и ряде районов Жамбылской области.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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