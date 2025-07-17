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Спорт

Герой Олимпиады-2010 погиб от удара молнии

Фристайл, чемпион, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 06:35 Фото: Wikipedia/pol574
Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере норвежский фристайлист Эудун Грёнвольд погиб от удара молнии, сообщает Zakon.kz.

По информации vg.no, 49-летнего спортсмена после удара молнии доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Однако от полученных травм он скончался.

В 2007 году Грёнвольд завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира и выиграл общий зачет Кубка мира.

На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере он стал бронзовым призером в ски кроссе. В том же году Грёнвольд завершил карьеру и стал тренером сборной Норвегии по ски-кроссу.

Ранее сообщалось, что заплыв казахстанских пловцов на ЧМ-2025 в Сингапуре закончился драмой.

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Аксинья Титова
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