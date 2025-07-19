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Мир

Уважение к памятнику Абая в Китае восхитило Казнет

Уважение к памятнику Абая в Китае восхитило Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 16:05 Фото: скриншот из видео
Казахстанец Маулен Жанболатулы показал, с каким уважением в Китае относятся к памятнику великого казахского мыслителя Абая Кунанбаева, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram казахстанец выложил видео с памятником Абаю Кунанбаеву, который был установлен в 2014 году в парке "Чаоян" в центре Пекина по предложению известного китайского скульптора Юаня Сикуня. Он лично создал его.

На кадрах видно, как молодой человек с влажной салфеткой тщательно протирает монумент и делает это с особым уважением. Комментаторы отметили, что парень заслуживает похвалы.

В своем интервью китайский скульптор признавался, что поэзия Абая Кунанбаева всегда символизирует дружбу и мир. Добавив, что с восхищением наблюдал, как поклонники его творчества регулярно приходят к монументу для возложения цветов и чтения его произведений.

Тем временем в Астане 49-летний мужчина повредил информационный стенд с назиданиями Абая Кунанбаева.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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