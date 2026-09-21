Как казахстанка "заставила" экс-супруга содержать ее после развода

Бывшая жена обратилась в суд Жамбылской области с требованием обязать экс-супруга содержать ее до трехлетия младшего ребенка. Семейный конфликт из-за отказа мужчины помогать семье едва не перерос в затяжные разбирательства, сообщает Zakon.kz.

По материалам дела, супруги зарегистрировали брак в сентябре 2023 года, в семье родились двое детей (2023 и 2025 годов рождения). Однако совместная жизнь не сложилась из-за разногласий в характерах, и пара распалась.

В связи с необходимостью ухода за младшим ребенком женщина обратилась в суд, указав, что бывший супруг материально ее не поддерживает.

"В связи с необходимостью ухода за малолетним ребенком истец обратилась в суд с требованием о взыскании алиментов на свое содержание в размере 25 МРП ежемесячно до достижения младшим ребенком трехлетнего возраста", – рассказали в пресс-службе суда 21 сентября 2026 года.

В ходе судебного процесса стороны прошли через примирительные процедуры и решили урегулировать спор в порядке медиации.

По условиям медиативного соглашения мужчина обязался ежемесячно выплачивать бывшей жене алименты на ее содержание в размере 10 МРП. Выплаты будут производиться до октября 2028 года – именно тогда младший ребенок достигнет трехлетнего возраста.

Суд утвердил соглашение и прекратил производство по делу.

Определение уже вступило в законную силу.

Между тем в Мангистауской области вынесли решение по громкому делу об убийстве охранника на рабочем месте. Суд признал незаконным акт инспекции труда, отказавшейся связать гибель сотрудника с его профессиональной деятельностью.