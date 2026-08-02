В Перу разбился туристический самолет: погибли 13 человек

2 августа 2026 года в Перу потерпел крушение туристический самолет, на борту которого находились 13 человек. Все они погибли, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, самолет с 11 пассажирами и двумя членами экипажа вылетел из аэропорта Писко и разбился около 12:55 по местному времени в поле недалеко от города Наска.

Причины авиакатастрофы устанавливаются.

Наска находится на юге Перу и известна знаменитыми линиями Наска – древними геоглифами, внесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В апреле Казахстан и Перу договорились о передаче осужденных лиц.