В Перу разбился туристический самолет: погибли 13 человек
2 августа 2026 года в Перу потерпел крушение туристический самолет, на борту которого находились 13 человек. Все они погибли, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции, самолет с 11 пассажирами и двумя членами экипажа вылетел из аэропорта Писко и разбился около 12:55 по местному времени в поле недалеко от города Наска.
Причины авиакатастрофы устанавливаются.
Наска находится на юге Перу и известна знаменитыми линиями Наска – древними геоглифами, внесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В апреле Казахстан и Перу договорились о передаче осужденных лиц.
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