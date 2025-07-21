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Мир

Неудачный эксперимент: Бекхэм удивил Викторию новой стрижкой

английский футболист Дэвид Бекхэм , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 14:08 Фото: Instagram/davidbeckham
Английский футболист Дэвид Бекхэм подпортил себе прическу во время самостоятельного пользования машинкой для бритья, чем рассмешил и привел в ужас жену, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном видео спортсмен держится за голову, а Виктория Бекхэм за кадром спрашивает, что он натворил. И Дэвид показывает: на голове большая выбритая проплешина.

"Это не смешно. Итак, это произошло вчера, когда я брил голову, и, как вы можете слышать, моя жена совсем не нашла это смешным. Виктория, не всегда нужно быть такой честной. Цитирую: "Это выглядит ужасно", – подписал видео Дэвид.

А позже он опубликовал фото с исправленной ситуацией – стрижкой почти "под ноль".

английский футболист Дэвид Бэкхем , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 14:08

Фото: Instagram/davidbeckham

Подписчики футболиста поддержали его как смогли, отметив, что даже в таком виде Дэвид прекрасно выглядит.

  • Ты все еще красив.
  • Успокойся, ты такой же милый, как Дэвид...
  • По-прежнему великолепен. Хотя это заставило меня смеяться, когда ты сказал: "Это не смешно".
  • Во всяком случае, давно я не видела его большие глаза... Замечательно!
  • Брат, ты человек с таким стилем, что, если ты решишь, что это тренд, это будет тренд.
  • Честно говоря, он мог сделать что угодно и все равно хорошо выглядеть.

В конце июня бывший футболист мадридского "Реала", "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии попал в больницу из-за сильных болей в запястье. Бекхэм перенес операцию по удалению хирургического винта в предплечье, который должен был со временем раствориться.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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