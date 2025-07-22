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Мир

Спутники засняли большое количество военной техники в районе Пекина

Спутниковые снимки военной техники, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 03:30 Фото: Google Earth
Платформа Google Earth недавно обновила свою библиотеку спутниковых изображений, включив в нее новый снимок военной базы Янфан в пригороде Пекина, сообщает Zakon.kz.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) обычно применяет этот объект для размещения техники и подготовки к масштабным парадам.

Фото: Google Earth

В июне этого года китайские власти заявили, что парад, посвященный 80-летию победы страны над Японией во Второй мировой войне, состоится 3 сентября и что на нем будут представлены как традиционные, так и новые типы вооружений.

Фото: Google Earth

Около двух недель назад появилось видео, на котором были запечатлены замаскированные машины под коробчатыми конструкциями. Это вызывает предположение, что на мероприятии будет представлена новая бронетехника.

На новом спутниковом снимке видно большое скопление военной техники – от дронов и безэкипажных катеров до танков и ракетных комплексов.

Ранее сообщалось, что модернизация пунктов пропуска на границе Казахстана с Китаем идет полным ходом.

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Аксинья Титова
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