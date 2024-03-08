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Минздрав Газы: по меньшей мере 20 человек умерли от недоедания

жители сектора Газа, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 10:06 Фото: news.un.org
По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, по меньшей мере 20 человек умерли от недоедания и обезвоживания в ходе продолжающейся войны между Израилем и ХАМАСом, сообщает Zakon.kz.

Директор Всемирной продовольственной программы ОНН сообщил, что организация имеет достаточно продовольствия, чтобы накормить "все население Газы", однако продовольствие ожидает жителей за пределами анклава, сказал Самер АбдельДжабер.

"Нам нужны наземные переходы, нам нужен доступ, чтобы доставить их в Газу, будь то в южную часть Газы или в северную часть Газы, потому что ситуация катастрофическая. Поэтому доступ в анклав действительно является нашим приоритетом номер один", – сказал Абдель Джабер.

По его словам, большинство из 2,2 миллиона человек в Газе страдают от отсутствия продовольственной безопасности.

"Это уже катастрофа в том смысле, что, по данным ВОЗ и других партнеров, на Севере умирают дети. У нас есть большое количество людей, у которых нет продовольственной безопасности. Это – чрезвычайный и катастрофический уровень".

Рамеш Раджасингхам, директор Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, заявил во время брифинга на прошлой неделе, что четверть населения Газы – 576 000 человек – находится "в одном шаге от голода", и каждый шестой ребенок младше двух лет из северной части Газы страдает от острого недоедания.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) ранее заявило, что Израиль не предоставляет достаточного разрешения для доставки достаточной помощи, и даже когда он дает разрешение, боевые действия затрудняют доставку этой помощи.

Израиль отверг обвинения в том, что он не пропускает достаточно помощи в Газу, при этом официальные лица заявили, что ООН, ее партнеры и другие агентства по оказанию помощи создали логистические проблемы, что привело к возникновению узкого места. ООН оспаривает эти утверждения.

В начале марта США впервые сбросили с самолетов гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

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