Рамзана Кадырова госпитализировали во время отдыха в Турции

Глава Чеченской Республики, входящей в состав Российской Федерации, Рамзан Кадыров чуть не утонул в море в районе Бодрум турецкой провинции Мугла, где он отдыхал, сообщает Zakon.kz.

По информации Haberler.com, чеченский лидер, зайдя в море, внезапно начал тонуть. Политика вытащили на берег сотрудники береговой охраны, после чего ему была оказана первая медицинская помощь.

Руководителя республики доставили в больницу на машине скорой помощи. Сейчас состояние Кадырова, находящегося под наблюдением врачей, оценивается как хорошее. Его жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча продлилась меньше часа.