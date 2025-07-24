#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
541.93
636.71
6.83
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
541.93
636.71
6.83
Мир

Рамзана Кадырова госпитализировали во время отдыха в Турции

Президент Чечни, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 02:30 Фото: Telegram/Rrkadyrov_95
Глава Чеченской Республики, входящей в состав Российской Федерации, Рамзан Кадыров чуть не утонул в море в районе Бодрум турецкой провинции Мугла, где он отдыхал, сообщает Zakon.kz.

По информации Haberler.com, чеченский лидер, зайдя в море, внезапно начал тонуть. Политика вытащили на берег сотрудники береговой охраны, после чего ему была оказана первая медицинская помощь.

Руководителя республики доставили в больницу на машине скорой помощи. Сейчас состояние Кадырова, находящегося под наблюдением врачей, оценивается как хорошее. Его жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча продлилась меньше часа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Крушение самолета в России: синоптик назвал возможную причину
Мир
01:52, 25 июля 2025
Крушение самолета в России: синоптик назвал возможную причину
Любителям автомобиля Tesla Илон Маск сообщил хорошую новость
Мир
20:12, 24 июля 2025
Любителям автомобиля Tesla Илон Маск сообщил хорошую новость
Крушение самолета в России: числившаяся в списках пассажиров женщина чудом избежала смерти
Мир
17:41, 24 июля 2025
Крушение самолета в России: числившаяся в списках пассажиров женщина чудом избежала смерти
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: