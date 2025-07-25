"Обычное мошенничество, но с громким резонансом": адвокаты высказались о деле Перизат Кайрат

Адвокаты объяснили Zakon.kz, почему уголовное дело Перизат Кайрат вызвало такой интерес, и ответили на вопрос, сможет ли оно подорвать доверие к благотворительности.

Дело Перизат Кайрат, по наблюдениям некоторых пользователей социальных сетей, рассматривалось в ускоренном темпе. По словам адвоката Евгения Яворского, если стороны успевают готовить ходатайства, аргументы, то быстрая работа суда – это плюс.

"Мы же сами постоянно жалуемся, что суды тянутся годами. Поэтому, если у сторон нет резких оснований просить отложить, тогда, я считаю, суд должен быстро рассматривать. Это очень хорошая тенденция, с моей точки зрения. Но без нарушения прав стороны защиты и обвинения", – заявил Яворский.

С ним солидарна коллега Ляззат Ахатова:

"Это нормальная практика. В суде таких дел очень много, поэтому оно не относится к разряду особо важных. Для них это одно из обычных дел. Дело Перизат Кайрат не такое уж сложное, это обычное мошенничество. Нет запутанных схем, множества эпизодов, фигурантов или свидетелей. Думаю, именно поэтому процесс не затянулся".

Юристы подчеркнули, что длительность суда зависит от множества факторов: объема дела, числа томов, количества потерпевших и свидетелей. Иногда ускорение – осознанное решение судьи, чтобы избежать недовольства общества.

Не ОПГ и не уникальная схема

С точки зрения Яворского, в юридическом смысле дело Перизат Кайрат – не из ряда вон выходящее.

"Это не организованная преступная группа и не сверхъестественная афера. Обычное мошенничество. Просто сумма большая, и люди надеялись на что-то хорошее", – убежден он.

Адвокат уточняет, что обман – суть любого мошенничества, вне зависимости от суммы. А масштабы влияют лишь на квалификацию преступления.

"Перизат Кайрат сама попросила суд сделать процесс полностью закрытым. Но судья, с учетом интереса со стороны граждан и СМИ к делу, пошел навстречу и Перизат Кайрат, и общественности. То есть нашел баланс между законным правом подсудимой и пожеланием общества. Таким образом, большая часть процесса проходила в открытом режиме, а выступления самой Перизат Кайрат по ее ходатайству – в закрытом. Судья был обязан удовлетворить требование подсудимой". Евгений Яворский

Адвокат Ляззат Ахатова так же пояснила, что подсудимая имела полное право просить ограничить доступ к процессу.

"Это тоже право подсудимой, предусмотренное законом. Если она не хочет гласности, то имеет право требовать проведения заседаний в закрытом режиме. Думаю, и в этом случае нет какой-то особой подоплеки", – сказала Ахатова.

Бьет по доверию к благотворительности

Одна из самых чувствительных тем – возможное влияние дела на доверие казахстанцев к благотворительности. Евгений Яворский опасается, что такие кейсы действительно могут пошатнуть веру людей в добрые дела:

"Вообще, вы знаете, мы, казахстанцы, очень душевные люди. Мы всегда реагируем на чужую боль. Люди посылают для доброй цели, а эти деньги тратятся на развлечения. Это абсолютно неправильно. Может подорвать доверие к добрым делам, безусловно".

Вместе с тем спикер призвал "не обобщать", поскольку "надо понимать, что не все такие, как Перизат Кайрат".

О линии защиты и запросе прокуратуры

Комментировать линию защиты Яворский отказался, так как он не участвовал в деле. Но оценку запросу прокурора дал. Напомним, для Перизат Кайрат запросили 10 лет, а для ее матери – 8.

"Наказание было запрошено в рамках закона", – отметил юрист.

На вопрос о феномене популярности этого уголовного дела адвокат ответил философски:

"Мне кажется, мы – общество, которое само создает интерес к таким делам. Государство делает процесс открытым – и вот уже вся страна следит. Это отвлекает от реальных проблем".

Тем не менее он посоветовал "заниматься развитием страны, а не жить скандалами".

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 25 июля 2025 года огласили приговор Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой. Судья Сабыржан Каримов озвучил, что Перизат Кайрат признана виновной и лишена свободы на 10 лет. Ее мать тоже признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы, она взята под стражу в зале суда. Отбывать наказание осужденные будут в учреждении средней безопасности.