Первую с 2011 года АЭС планируют построить в Японии

Японская энергокомпания Kansai Electric Power Co. намерена провести геологическое исследование и другие работы в рамках подготовки к реконструкции первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) "Михама", сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил телеканал NHK со ссылкой на источники.

"Kansai Electric Power Co. рассматривает возможность проведения геологических исследований на месте расположения АЭС "Михама" в префектуре Фукуи в рамках подготовки к ее восстановлению", – говорится в материале издания.

Уточняется, что если новый или замененный энергоблок будет построен, это станет первым подобным проектом после аварии на АЭС "Фукусима" 2011 года. На данный момент два энергоблока "Михамы" не эксплуатируют.

По информации источников телеканала, японская энергетическая компания планирует сделать официальное объявление о старте исследований в середине августа и пока никаких окончательных решений не принято.

Ранее эксперты выяснили, как сброс радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" повлияет на океан.

Японский ядерный реактор "Фукусима" запустили 29 октября 2024 года впервые после катастрофы и модернизации системы безопасности. В ноябре 2024 года специалисты смогли извлечь фрагменты расплавившегося ядерного топлива из второго энергоблока аварийной АЭС.