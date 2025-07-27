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Мир

В Китае появились игрушечные врачи для лечения популярных кукол Лабубу

Китай, игрушки, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 10:51 Фото: instagram/popmart
Мода на Лабубу привела к тому, что в Китае развивается новый бизнес – "игрушечные врачи". Они чинят таких кукол после поломок, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты South China Morning Post, цена ремонта составляет 10% от стоимости игрушки, притом, что обычная, неколлекционная Лабубу стоит в КНР в среднем 99 юаней (около 14 долларов).

"Таких кукол часто носят на сумочках, и это нередко приводит к их повреждениям. Кроме того, куклы пачкаются, а "игрушечные врачи" помогают восстановить их чистоту", – говорится в публикации.

Один из "медиков" рассказал газете, что за последний месяц починил порядка 100 кукол.

Ранее стало известно, что китайская компания Pop Mart, известная выпуском коллекционных игрушек, включая популярную фигурку Лабубу, обошла российский газовый гигант "Газпром" по рыночной капитализации. Кроме того, предприниматель, чья компания продает Лабубу, вошел в топ-10 богатых китайцев.

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Андрей Дюсупов
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