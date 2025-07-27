Конфликт Таиланда и Камбоджи приближается к популярным курортам

Таиланд и Камбоджа третий день ведут вооруженный конфликт. Он уже унес жизни как минимум 33 человек и вынудил более 150 тысяч покинуть свои дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bangkok Post, впервые столкновения произошли в прибрежном районе Трат, около популярных курортов, где границы двух стран сходятся у Сиамского залива.

Расстояние до Паттайи – 150 км, до Бангкока – 200.

Житель Таиланда, дозвонившийся по телефону из укрытия в провинции Си Са Кет, всего в 10 километрах от границы, также сообщил о звуках артиллерии.

Камбоджа, в свою очередь, обвинила тайские войска в расширении наступления вглубь ее территории. Удары коснулись, в частности, гражданских объектов – школ и жилых районов.

Представитель Министерства обороны Камбоджи Мали Сочеату сообщает, что тайские силы нанесли артиллерийские удары по нескольким районам Камбоджи за пределами зоны конфликта. Таиланд отрицает обстрел гражданских объектов.

Ранее в МИД сообщили, что казахстанским туристам в Таиланде ничего не угрожает.