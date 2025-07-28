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События

Грязь как броня: носороги в Алматы показали секрет выживания древних гигантов

носорог, грязь, долголетие, здоровье, причины, зоопарк Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 15:52 Фото: pixabay
В пресс-службе зоопарка Алматы предоставили интересную и познавательную информацию про носорогов. Специалисты объяснили, почему одни из самых древних обитателей планеты любят грязевые ванны, сообщает Zakon.kz.

В зоопарке подчеркивают, что мощные носороги, несмотря на свой грозный вид, весьма чувствительны.

"Носороги обожают грязевые ванны! Это не просто удовольствие – так они защищают свою кожу от солнца, перегрева и назойливых насекомых. Высохшая грязь действует как природный бронежилет: отводит тепло, защищает от паразитов и даже лечит мелкие ранки".Пресс-служба зоопарка Алматы

Поэтому, с юмором продолжают сотрудники зоопарка, носорог является знатоком природных спа-процедур:

"И это не просто привычка, а настоящая стратегия выживания".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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