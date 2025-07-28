Грязь как броня: носороги в Алматы показали секрет выживания древних гигантов
Фото: pixabay
В пресс-службе зоопарка Алматы предоставили интересную и познавательную информацию про носорогов. Специалисты объяснили, почему одни из самых древних обитателей планеты любят грязевые ванны, сообщает Zakon.kz.
В зоопарке подчеркивают, что мощные носороги, несмотря на свой грозный вид, весьма чувствительны.
"Носороги обожают грязевые ванны! Это не просто удовольствие – так они защищают свою кожу от солнца, перегрева и назойливых насекомых. Высохшая грязь действует как природный бронежилет: отводит тепло, защищает от паразитов и даже лечит мелкие ранки".Пресс-служба зоопарка Алматы
Поэтому, с юмором продолжают сотрудники зоопарка, носорог является знатоком природных спа-процедур:
"И это не просто привычка, а настоящая стратегия выживания".
20 июля 2025 года специалисты зоопарка Алматы подготовили большой ролик с важной темой. В кадре сотрудник призывает посетителей и гостей парка не кормить животных. Попытка угостить животное – не доброта, а вред.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript