На Камчатке произошло рекордное землетрясение

Сильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло на Камчатке в ночь на 30 июля, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение произошло в 161 км от побережья полуостров, говорится на сайте регионального филиала Геофизической службы Российской академии наук. Ему предшествовало несколько других землетрясений, произошедших накануне вечером и днем.

Очаг землетрясения залегал на глубине 32 км. На побережье Авачинского залива после землетрясения объявили угрозу цунами.

BREAKING: The earthquake off Russia’s Kamchatka Peninsula has been upgraded to a magnitude 8.7. pic.twitter.com/svu46Dl9gF — Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 30, 2025

Также 30 июля сахалинский губернатор Валерий Лимаренко заявил в своем Telegram-канале о мощном землетрясении в Северо-Курильске магнитудой 7,9.

"Там также объявлена угроза цунами, идет эвакуация жителей", – написал он.

Угроза цунами объявлена в Японии и США.

Фото: tsunami.gov

В некоторых местах подземные толчки достигли магнитуды 8,7. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Волна цунами дошла до Северо-Курильска и затопила местное рыбное предприятие. Жители эвакуированы.

Землетрясение спровоцировало разрушения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. Повреждены жилые дома, магазины, больницы и аэропорт. Рухнула стена одного из детсадов. Среди горожан есть пострадавшие.

Рабочий день в государственных краевых учреждениях сокращен. Такое решение принял губернатор Владимир Солодов.

Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске опубликовал камчатский филиал единой геофизической службы РАН.

Согласно новым исследованиям, континенты Земли высыхают с беспрецедентной скоростью.