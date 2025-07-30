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Мир

На Камчатке произошло рекордное землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 05:25 Фото: pixabay
Сильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло на Камчатке в ночь на 30 июля, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение произошло в 161 км от побережья полуостров, говорится на сайте регионального филиала Геофизической службы Российской академии наук. Ему предшествовало несколько других землетрясений, произошедших накануне вечером и днем.

Очаг землетрясения залегал на глубине 32 км. На побережье Авачинского залива после землетрясения объявили угрозу цунами.

Также 30 июля сахалинский губернатор Валерий Лимаренко заявил в своем Telegram-канале о мощном землетрясении в Северо-Курильске магнитудой 7,9.

"Там также объявлена угроза цунами, идет эвакуация жителей", – написал он.

Угроза цунами объявлена в Японии и США.

Фото: tsunami.gov

В некоторых местах подземные толчки достигли магнитуды 8,7. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Волна цунами дошла до Северо-Курильска и затопила местное рыбное предприятие. Жители эвакуированы.

Землетрясение спровоцировало разрушения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. Повреждены жилые дома, магазины, больницы и аэропорт. Рухнула стена одного из детсадов. Среди горожан есть пострадавшие.

Рабочий день в государственных краевых учреждениях сокращен. Такое решение принял губернатор Владимир Солодов.

Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске опубликовал камчатский филиал единой геофизической службы РАН.

Согласно новым исследованиям, континенты Земли высыхают с беспрецедентной скоростью.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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