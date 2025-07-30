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Мир

В Украине утвердили новое правило принятия на воинский учет

Армия, оружие, поле боя, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 04:30 Фото: pixabay
В Украине 25-летним военнообязанным, которые не проходили военную службу или базовую общевойсковую подготовку, будут предоставлять воинское звание "солдат" (матрос) запаса с принятием на воинский учет, сообщает Zakon.kz.

По данным New Voice, Министерство обороны Украины сообщает, что соответствующее нововведение утвердил Кабинет министров 30 июля.

Для этого военнообязанных не будут вызывать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, отметили в ведомстве.

Кроме этого, нововведения, принятые правительством, предусматривают отправку повесток заказными письмами с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу проживания, а также формирование поименных списков средствами системы Оберіг.

Ранее представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что женщин с медицинским или фармацевтическим образованием автоматически будут брать на воинский учет без их личного присутствия.

Также сообщалось, что Трамп дал России 10-12 дней на урегулирование конфликта в Украине.

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Аксинья Титова
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