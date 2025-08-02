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Мир

Вице-президент США рассказал о своей одержимости темой НЛО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 15:57 Фото: Instagram/jdvance
Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что он одержим темой НЛО и намеревается посвятить этому свой отпуск, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 августа он заявил на подкасте Ruthless Podcast.

"Я одержим всей этой темой НЛО. Что происходит на самом деле? Я еще не разобрался в этом", – сказал он.

По словам американского политика, в последние полгода он был очень занят работой, но уже в августе начинаются парламентские каникулы, поэтому он планирует заняться изучением НЛО.

Отмечается, что американские журналисты так и не поняли, было ли сказанное Вэнсом шуткой. В 2024 году политик уже касался вопроса об НЛО, когда обратился к журналистам перед митингом в штате Висконсин с просьбой рассказать ему о неопознанных летающих объектах.

Ранее журналисты The Wall Street Journal рассказали о многолетнем вранье Пентагона о существовании НЛО. По информации издания, в ходе расследования конгресса США была обнаружена многолетняя дезинформация о существовании инопланетян, распространяемая американским оборонным ведомством.

К слову, с начала 2025 года граждане США уже более двух тысяч раз сообщили о том, что наблюдали инопланетян. Такие данные озвучили в американском национальный центр сообщений об НЛО (NUFORC).

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Андрей Дюсупов
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