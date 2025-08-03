В Англии судят пенсионера, который угостил детей в лагере конфетами с успокоительным

76-летний мужчина предстал перед судом в центральной Англии. Его обвинили в жестоком обращении с детьми после того, как несколько мальчиков в летнем лагере заболели, съев конфеты с седативными средствами, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства АР, подозреваемый – Джон Рубен – не признал свою вину во время короткого слушания в магистратском суде Лестера.

Полиция получила сообщение о том, что дети заболели в Stathern Lodge, переоборудованном фермерском доме со спортивным залом и заведениями питания, расположенном примерно в 190 км к северу от Лондона.

Восемь мальчиков в возрасте от 8 до 11 лет и один взрослый были доставлены в больницу для обследования их здоровья. Позже всех выписали.

Stathern Lodge принадлежит христианской благотворительной организации Braithwaite Gospel Trust. Полиция подчеркнула, что владельцы "не имеют отношения к лицам, которые пользуются или арендуют лодж, и не связаны с инцидентом".

Ранее мужчина застрелил несколько посетителей бара в штате Монтана.