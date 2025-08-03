#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
543.24
619.89
6.78
Мир

В Англии судят пенсионера, который угостил детей в лагере конфетами с успокоительным

Детская рука, сладости, конфеты, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 07:44 Фото: pixabay
76-летний мужчина предстал перед судом в центральной Англии. Его обвинили в жестоком обращении с детьми после того, как несколько мальчиков в летнем лагере заболели, съев конфеты с седативными средствами, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства АР, подозреваемый – Джон Рубен – не признал свою вину во время короткого слушания в магистратском суде Лестера.

Полиция получила сообщение о том, что дети заболели в Stathern Lodge, переоборудованном фермерском доме со спортивным залом и заведениями питания, расположенном примерно в 190 км к северу от Лондона.

Восемь мальчиков в возрасте от 8 до 11 лет и один взрослый были доставлены в больницу для обследования их здоровья. Позже всех выписали.

Stathern Lodge принадлежит христианской благотворительной организации Braithwaite Gospel Trust. Полиция подчеркнула, что владельцы "не имеют отношения к лицам, которые пользуются или арендуют лодж, и не связаны с инцидентом".

Ранее мужчина застрелил несколько посетителей бара в штате Монтана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В США родился самый "взрослый" ребенок мира
Мир
08:15, Сегодня
В США родился самый "взрослый" ребенок мира
В Мексике произошло ощутимое сейсмособытие
Мир
07:32, Сегодня
В Мексике произошло ощутимое сейсмособытие
Молодая мама сломала позвоночник, пытаясь повторить тренд под песню
Мир
07:19, Сегодня
Молодая мама сломала позвоночник, пытаясь повторить тренд под песню
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: