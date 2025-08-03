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Мир

Итальянка расчленила сына и выбросила: ей помогла невестка

полиция, мигалки, полицейская машина, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 12:38 Фото: pixabay
Шокирующее преступление расследуют на севере Италии, где в мусорном контейнере обнаружили расчлененное тело 35-летнего мужчины, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Express, под подозрением 61-летняя мать погибшего и его 30-летняя девушка.

"По данным следствия, тело разрубили на три части, а потом засыпали известью и выбросили в мусорный контейнер возле города Удине", – пишет издание.

Мать погибшего уже призналась в содеянном. Она пояснила, что считает свой поступок ужасным. Мотив преступления пока что неизвестен. Следствие полагает, что женщины сначала накачали мужчину наркотиками, а затем убили и расчленили с помощью топора. Обе подозреваемые сами явились в полицию.

У убитого осталась шестимесячная дочь. Девочку взяли под опеку социальные службы. Расследование продолжается.

Ранее в Павлодаре женщина выбросила из окна многоэтажки двоих детей и выпрыгнула сама. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Андрей Дюсупов
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