ЦИК Боснии и Герцеговины инициировал отстранение президента от должности

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о прекращении полномочий президента Республики Сербской Милорада Додика, передает Zakon.kz.

Заседание может состояться уже в среду, 6 августа 2025 года, но точная дата будет объявлена позже.

"Сообщаем общественности, что Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины продолжает свою обычную деятельность, одним из направлений которой является инициирование процедуры подтверждения прекращения полномочий выборных должностных лиц в соответствии с законом о выборах", – говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

26 февраля суд Боснии и Герцеговины в Сараево признал Милорада Додика виновным в неисполнении решений не утвержденного ООН "высокого представителя по Боснии и Герцеговине" Кристиана Шмидта.

Его приговорили заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета занимать государственные и муниципальные должности, обвинив в подрыве конституционного порядка страны.

Додик назвал приговор ударом по Республике Сербской и пообещал не допустить досрочных президентских выборов в этом энтитете.

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