Археологи нашли целый город в джунглях Мексики

В мексиканском штате Кампече археологи обнаружили ранее неизвестный город майя, сообщает Zakon.kz.

Плотная растительность и отсутствие лесовозных дорог скрывали остатки поселения, пишет Heritage Daily. Чтобы добраться до места, исследователи прорубили пятикилометровый маршрут через джунгли, после чего продолжили путь на вездеходах и пешком.

Фото: INAH

Сначала ученые использовали технологию LiDAR для поиска скрытых объектов под лесным покровом, а затем проверили результаты на местности.

В итоге они обнаружили поселение площадью около 15 гектаров. Исследователи также нашли площади, церемониальные сооружения, дворцовые здания, террасы и развитую систему управления водными ресурсами с заболоченными участками и гидротехническими каналами.

Фото: INAH

"Всего исследователи обнаружили 14 монументов, включая стелы и алтари с изображениями и иероглифическими надписями", – говорится в публикации.

В начале июня космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил самую отдаленную спящую черную дыру в галактике.