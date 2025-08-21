В Малайзии школьница занялась порнобизнесом и бросила учебу

12-летняя ученица увлеклась порнобизнесом и бросила общеобразовательную школу в Малайзии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Star, она вместе с четырьмя друзьями создала веб-сайт и открыла группу в WhatsApp, в которой сотни участников обменивались своими порнографическими фотографиями. Оказалось, что группа в мессенджере насчитывала 762 участника.

"Они фотографировали части своего тела и продавали эти фотографии. Девочка даже бросила школу, потому что ее ежемесячный доход превышал совокупный заработок ее родителей", – заявил министр внутренних дел Датук Сери Сайфуддин Насутион, выступая в Парламенте 19 августа.

Перед парламентариями чиновник пытался проиллюстрировать дилемму, с которой сталкиваются правоохранительные органы страны при работе с несовершеннолетними. С его слов, несмотря на возможность применения правовых мер, подобные случаи вызывают юридические и этические затруднения. К примеру, национальная комиссия по правам человека частенько вносит напоминания, что детей нельзя судить в открытом суде.

Чиновник отметил, что правоприменительные меры должны сопровождаться профилактикой, в частности – воспитанием здоровых ценностей в семье и обществе.

"Технологии, если их использовать в неправильных целях, могут привести к пагубным последствиям", – добавил он.

В Англии женщинам-полицейским приходится переодеваться в спортсменок для поимки мужчин, пристающих к бегуньям. А сервис такси Uber в США систематически занижал и скрывал масштаб сексуальных домогательств в поездках.