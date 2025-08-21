#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.33
626.99
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.33
626.99
6.71
Мир

В Малайзии школьница занялась порнобизнесом и бросила учебу

Порно-бизнес в Малайзии, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 06:50 Фото: pixabay
12-летняя ученица увлеклась порнобизнесом и бросила общеобразовательную школу в Малайзии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Star, она вместе с четырьмя друзьями создала веб-сайт и открыла группу в WhatsApp, в которой сотни участников обменивались своими порнографическими фотографиями. Оказалось, что группа в мессенджере насчитывала 762 участника.

"Они фотографировали части своего тела и продавали эти фотографии. Девочка даже бросила школу, потому что ее ежемесячный доход превышал совокупный заработок ее родителей", – заявил министр внутренних дел Датук Сери Сайфуддин Насутион, выступая в Парламенте 19 августа.

Перед парламентариями чиновник пытался проиллюстрировать дилемму, с которой сталкиваются правоохранительные органы страны при работе с несовершеннолетними. С его слов, несмотря на возможность применения правовых мер, подобные случаи вызывают юридические и этические затруднения. К примеру, национальная комиссия по правам человека частенько вносит напоминания, что детей нельзя судить в открытом суде.

Чиновник отметил, что правоприменительные меры должны сопровождаться профилактикой, в частности – воспитанием здоровых ценностей в семье и обществе.

"Технологии, если их использовать в неправильных целях, могут привести к пагубным последствиям", – добавил он.

В Англии женщинам-полицейским приходится переодеваться в спортсменок для поимки мужчин, пристающих к бегуньям. А сервис такси Uber в США систематически занижал и скрывал масштаб сексуальных домогательств в поездках.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Папа Римский призвал верующих поститься 22 августа и молиться о мире
Мир
08:53, Сегодня
Папа Римский призвал верующих поститься 22 августа и молиться о мире
Список миллиардеров низкого роста появился в соцсетях
Мир
08:45, Сегодня
Список миллиардеров низкого роста появился в соцсетях
Выключать телефоны во время взлета и посадки самолетов обязали в Нигерии
Мир
07:45, Сегодня
Выключать телефоны во время взлета и посадки самолетов обязали в Нигерии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: