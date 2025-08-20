Британцу удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса благодаря американским горкам

Британец Дин Стоукс установил рекорд Гиннесса по количеству американских горок, на которых он прокатился за неделю, сообщает Zakon.kz.

По информации UPI, мужчина за семь дней прокатился на 55 различных американских горках по всей стране. Его достижение стало первым в истории в этой категории – до этого рекордная планка составляла всего 30 аттракционов.

Как уточняется, Стоукс начал свое экстремальное путешествие на пирсе Брайтонского дворца и завершил неделю спустя в знаменитом парке развлечений Thorpe Park в графстве Суррей. По его словам, он планировал преодолеть более 60 горок, но несколько парков были закрыты на время из-за дождя и сильного ветра.

"Я посетил свой первый тематический парк в юности и быстро понял, что обожаю этот прилив адреналина. Мне нравится открывать новые парки, чувствовать атмосферу – от музыки и оформления до самих горок", – признался рекордсмен.

Несмотря на рекорд, Дин не собирается останавливаться. Его следующая цель — прокатиться на всех американских горках в Великобритании и Ирландии, чтобы окончательно закрепить за собой титул главного фаната этих аттракционов.

