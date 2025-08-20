Британцу удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса благодаря американским горкам
По информации UPI, мужчина за семь дней прокатился на 55 различных американских горках по всей стране. Его достижение стало первым в истории в этой категории – до этого рекордная планка составляла всего 30 аттракционов.
Как уточняется, Стоукс начал свое экстремальное путешествие на пирсе Брайтонского дворца и завершил неделю спустя в знаменитом парке развлечений Thorpe Park в графстве Суррей. По его словам, он планировал преодолеть более 60 горок, но несколько парков были закрыты на время из-за дождя и сильного ветра.
"Я посетил свой первый тематический парк в юности и быстро понял, что обожаю этот прилив адреналина. Мне нравится открывать новые парки, чувствовать атмосферу – от музыки и оформления до самих горок", – признался рекордсмен.
Несмотря на рекорд, Дин не собирается останавливаться. Его следующая цель — прокатиться на всех американских горках в Великобритании и Ирландии, чтобы окончательно закрепить за собой титул главного фаната этих аттракционов.
