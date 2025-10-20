#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
536.32
626.9
6.6
Мир

Камала Харрис пожалела об упущенном союзе с Илоном Маском

Камала Харрис рассказала об Илоне Маске, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 08:05 Фото: X/KamalaHarris
Кандидат в президенты Америки Камала Харрис признала, что ее администрация совершила ошибку, намеренно испортив отношения с Илоном Маском, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, бывший президент Джо Байден должен был пригласить владельца Tesla на мероприятие, посвященное электромобилям.

"Не отправив приглашение лидеру отрасли из-за разных политических взглядов, демократы усложнили дальнейшее развитие сферы, которая должна быть гордостью американцев", – рассказала Харрис.

Она уверена, что это было ошибкой, которая оттолкнула Илона Маска и повлияла на то, что он стал сторонником Дональда Трампа. При этом всю ответственность за этот провал Харрис, которая была вице-президентом, возложила исключительно на Байдена.

Тем временем дочь действующего президента США Иванка Трамп выступила в Израиле перед митингующими, а Мелания запускает фильм о самой себе. Сам Дональд Трамп остался без Нобелевской премии и обиделся на журнал Time из-за неудачного фото на обложке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Изменил ли Илон Маск свою позицию по отношению к Трампу после дебатов с Харрис
12:36, 11 сентября 2024
Изменил ли Илон Маск свою позицию по отношению к Трампу после дебатов с Харрис
Камала Харрис рассматривается для новой президентской гонки
05:15, 24 марта 2025
Камала Харрис рассматривается для новой президентской гонки
Камала Харрис раскритиковала Трампа
04:40, 03 мая 2025
Камала Харрис раскритиковала Трампа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: