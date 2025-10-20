Камала Харрис пожалела об упущенном союзе с Илоном Маском

Кандидат в президенты Америки Камала Харрис признала, что ее администрация совершила ошибку, намеренно испортив отношения с Илоном Маском, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, бывший президент Джо Байден должен был пригласить владельца Tesla на мероприятие, посвященное электромобилям.

"Не отправив приглашение лидеру отрасли из-за разных политических взглядов, демократы усложнили дальнейшее развитие сферы, которая должна быть гордостью американцев", – рассказала Харрис.

Она уверена, что это было ошибкой, которая оттолкнула Илона Маска и повлияла на то, что он стал сторонником Дональда Трампа. При этом всю ответственность за этот провал Харрис, которая была вице-президентом, возложила исключительно на Байдена.

Kamala Harris Says It Was a ‘Big Mistake’ to Not Invite Elon Musk to the Biden White House EV Summit



"A President of the United States, I believe, has to put aside political loyalties when they get in the way of what should be a source of pride for us as Americans … I don't… pic.twitter.com/XY3W4qC8uL — Chief Nerd (@TheChiefNerd) October 17, 2025

Тем временем дочь действующего президента США Иванка Трамп выступила в Израиле перед митингующими, а Мелания запускает фильм о самой себе. Сам Дональд Трамп остался без Нобелевской премии и обиделся на журнал Time из-за неудачного фото на обложке.