Ощутимые результаты сотрудничества: 25-й саммит ШОС глазами журналистов

В крупном портовом китайском городе Тяньцзинь проходит двухдневный 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Рассказать о ходе юбилейного заседания и об его итогах прибыли сотни журналистов, в том числе и корреспондент Zakon.kz.

Началась работа саммита 31 августа. В нем принимают участие 24 главы государства, а также руководители ряда международных организаций. В их числе генсек ООН Антониу Гутерриш.

Для освещения крупнейшего за всю историю объединения заседания прибыли тысячи журналистов из более 50-ти стран мира.

Для комфортной и эффективной работы представителей СМИ в Международном выставочном комплексе "Мэйцзян" был открыт пресс-центр, оснащенный по последнему слову техники.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Здесь предусмотрены рабочие места с высокоскоростным интернетом, зона для прямых включений, конференц-залы для брифингов и интервью, а также комнаты отдыха. Журналисты получили доступ к официальным материалам, синхронному переводу и оперативной информации о ходе саммита. Созданы все условия для того, чтобы освещение столь масштабного события прошло на высоком уровне – как в национальных, так и в международных СМИ.

"Это крупнейший саммит ШОС и мы рады видеть, что приехало так много иностранных гостей. Мы, конечно, прочитали статью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и я помню он использовал такое выражение: "Ощутимые достижения" и это очень правильная характеристика. Мы, как журналисты, часто бываем в Казахстане и каждый раз мы видим, что-то новое, как сотрудничество бурно развивается, как народы наших стран лучше узнают друг друга и, конечно, это ощутимые результаты и мы очень рады сотрудничеству", – сказала журналист газеты "Жэньминь жибао" Цой Сун.

Здесь же организована площадка, где журналисты могут ознакомиться с культурным наследием Китая. В частности, изучить объект нематериального культурного наследия "Нижэньчжан" – это одно из направлений искусства глиняных кукол, а также увидеть, как изготавливаются новогодние лубочные картины Янлюцина, попытаться построить устойчивую башню по технике "Сунь мао" без единого гвоздя или изготовить лаковый веер.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Журналистам также представили научно-технологические достижения. В справочной о работе пресс-центра можно было спросить у специально обученного робота Сяо Хэ, воду представителям СМИ подвозил робот-разносчик, а мороженым угощал робот-продавец.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Но самая большая очередь была у машины-каллиграфа – она может нанести на специальную бумагу любое выбранное вами пожелание в течение нескольких минут. Таким образом, любой желающий может забрать домой кусочек "Китая" на память.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь 30 августа 2025 года. В этот же день в государственной резиденции "Инбингуань" состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых были обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства.

Позже председатель КНР организовал личный прием лишь для троих из 22 прибывших на саммит ШОС лидеров. Среди почетных гостей – Касым-Жомарт Токаев, а также президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году. В нее входят девять стран: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Республика Беларусь.