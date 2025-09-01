#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.54
628.31
6.7
Общество

Ощутимые результаты сотрудничества: 25-й саммит ШОС глазами журналистов

Китай, Тяньцзинь, саммит , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 09:10 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В крупном портовом китайском городе Тяньцзинь проходит двухдневный 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Рассказать о ходе юбилейного заседания и об его итогах прибыли сотни журналистов, в том числе и корреспондент Zakon.kz.

Началась работа саммита 31 августа. В нем принимают участие 24 главы государства, а также руководители ряда международных организаций. В их числе генсек ООН Антониу Гутерриш.

Для освещения крупнейшего за всю историю объединения заседания прибыли тысячи журналистов из более 50-ти стран мира.

Для комфортной и эффективной работы представителей СМИ в Международном выставочном комплексе "Мэйцзян" был открыт пресс-центр, оснащенный по последнему слову техники.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Здесь предусмотрены рабочие места с высокоскоростным интернетом, зона для прямых включений, конференц-залы для брифингов и интервью, а также комнаты отдыха. Журналисты получили доступ к официальным материалам, синхронному переводу и оперативной информации о ходе саммита. Созданы все условия для того, чтобы освещение столь масштабного события прошло на высоком уровне – как в национальных, так и в международных СМИ.

"Это крупнейший саммит ШОС и мы рады видеть, что приехало так много иностранных гостей. Мы, конечно, прочитали статью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и я помню он использовал такое выражение: "Ощутимые достижения" и это очень правильная характеристика. Мы, как журналисты, часто бываем в Казахстане и каждый раз мы видим, что-то новое, как сотрудничество бурно развивается, как народы наших стран лучше узнают друг друга и, конечно, это ощутимые результаты и мы очень рады сотрудничеству", – сказала журналист газеты "Жэньминь жибао" Цой Сун.

Здесь же организована площадка, где журналисты могут ознакомиться с культурным наследием Китая. В частности, изучить объект нематериального культурного наследия "Нижэньчжан" – это одно из направлений искусства глиняных кукол, а также увидеть, как изготавливаются новогодние лубочные картины Янлюцина, попытаться построить устойчивую башню по технике "Сунь мао" без единого гвоздя или изготовить лаковый веер.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Журналистам также представили научно-технологические достижения. В справочной о работе пресс-центра можно было спросить у специально обученного робота Сяо Хэ, воду представителям СМИ подвозил робот-разносчик, а мороженым угощал робот-продавец.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Но самая большая очередь была у машины-каллиграфа – она может нанести на специальную бумагу любое выбранное вами пожелание в течение нескольких минут. Таким образом, любой желающий может забрать домой кусочек "Китая" на память.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь 30 августа 2025 года. В этот же день в государственной резиденции "Инбингуань" состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых были обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства.

Позже председатель КНР организовал личный прием лишь для троих из 22 прибывших на саммит ШОС лидеров. Среди почетных гостей – Касым-Жомарт Токаев, а также президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году. В нее входят девять стран: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Республика Беларусь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Министр просвещения поздравил казахстанцев с Днем знаний
Общество
06:42, Сегодня
Министр просвещения поздравил казахстанцев с Днем знаний
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 1 по 3 сентября
Общество
17:50, 31 августа 2025
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 1 по 3 сентября
Снег и заморозки обещают 1 сентября в двух регионах Казахстана
Общество
17:01, 31 августа 2025
Снег и заморозки обещают 1 сентября в двух регионах Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: