У женщины с артритом нашли сотни золотых частиц в суставе

В Южной Корее врачи обнаружили настоящее "сокровище" в колене 65-летней пациентки, сообщает Zakon.kz.

Женщина обратилась за медицинской помощью из-за болей, а рентген показал сотни крошечных золотых частиц вокруг сустава. Об этом сообщает Live Science.

Как выяснилось, пациентка годами лечила остеоартрит с помощью акупунктуры, при которой в тело вводят тонкие золотые нити. Считалось, что металл усиливает эффект терапии и стимулирует выздоровление.

Однако врачи из Медицинского колледжа Сеульского национального университета предупреждают, что такие частицы могут затруднять диагностику, мигрировать внутри организма, вызывать повреждения тканей и даже инфекции.

Хотя метод остается популярным в некоторых странах Азии, научных доказательств его эффективности до сих пор нет. Более того, медики подчеркивают, что подобная практика может не только не помочь, но и отсрочить начало действительно нужного лечения.

