#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
536.76
630.85
6.45
Мир

У женщины с артритом нашли сотни золотых частиц в суставе

золотые слитки, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 20:38 Фото: freepik
В Южной Корее врачи обнаружили настоящее "сокровище" в колене 65-летней пациентки, сообщает Zakon.kz.

Женщина обратилась за медицинской помощью из-за болей, а рентген показал сотни крошечных золотых частиц вокруг сустава. Об этом сообщает Live Science.

Как выяснилось, пациентка годами лечила остеоартрит с помощью акупунктуры, при которой в тело вводят тонкие золотые нити. Считалось, что металл усиливает эффект терапии и стимулирует выздоровление.

Однако врачи из Медицинского колледжа Сеульского национального университета предупреждают, что такие частицы могут затруднять диагностику, мигрировать внутри организма, вызывать повреждения тканей и даже инфекции.

Хотя метод остается популярным в некоторых странах Азии, научных доказательств его эффективности до сих пор нет. Более того, медики подчеркивают, что подобная практика может не только не помочь, но и отсрочить начало действительно нужного лечения.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ сделать рак уязвимым.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Израиль нанес авиаудар по Дохе: что известно к этому часу
Мир
19:53, Сегодня
Израиль нанес авиаудар по Дохе: что известно к этому часу
В Дохе прогремели взрывы: Израиль сообщил об ударе по лидерам ХАМАС
Мир
18:53, Сегодня
В Дохе прогремели взрывы: Израиль сообщил об ударе по лидерам ХАМАС
Жесткие протесты из-за запрета соцсетей, отставка президента: что происходит в Непале
Мир
17:54, Сегодня
Жесткие протесты из-за запрета соцсетей, отставка президента: что происходит в Непале
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: