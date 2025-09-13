Кот поджег квартиру хозяев в России
Фото: МЧС РФ
Оставленный один на кухне кот чуть не устроил трагедию в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в местном МЧС 13 сентября 2025 года, ночью загорелся пластиковый аэрогриль на кухне одного из многоквартирных домов. Пламя успели потушить жильцы, обошлось без пострадавших.
Фото: МЧС РФ
Дознаватели установили, что причиной стала сенсорная плита, которая сработала, когда кот прошелся по ней. Спасатели опубликовали фотографию виновника.
Фото: МЧС РФ
В МЧС России всегда призывали активировать функцию блокировки панели управления, не использовать варочную поверхность в качестве столешницы, а также следить за действиями питомцев.
8 сентября в селе в СКО девятилетний мальчик баловался с зажигалкой и спалил сарай.
