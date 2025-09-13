#АЭС в Казахстане
Мир

Кот поджег квартиру хозяев в России

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 09:48 Фото: МЧС РФ
Оставленный один на кухне кот чуть не устроил трагедию в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в местном МЧС 13 сентября 2025 года, ночью загорелся пластиковый аэрогриль на кухне одного из многоквартирных домов. Пламя успели потушить жильцы, обошлось без пострадавших.

Фото: МЧС РФ

Дознаватели установили, что причиной стала сенсорная плита, которая сработала, когда кот прошелся по ней. Спасатели опубликовали фотографию виновника.

Фото: МЧС РФ

В МЧС России всегда призывали активировать функцию блокировки панели управления, не использовать варочную поверхность в качестве столешницы, а также следить за действиями питомцев.

8 сентября в селе в СКО девятилетний мальчик баловался с зажигалкой и спалил сарай.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
