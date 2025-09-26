Бразильский скейтбордист съехал на скейтборде с высоты в 22 этажа
По данным France 24, Диас спустился с 22-этажного здания Centro Administrativo Fernando Ferrari в Бразилии высотой в 75 м, вдоль которого была установлена рампа.
Во время спуска бразилец развил скорость свыше 100 км/ч. Для снижения рисков были приняты многочисленные меры безопасности. Эти достижения будут внесены в Книгу рекордов Гиннесса.
Диасу 50 лет, он также является трехкратным победителем и многократным призером престижных соревнований X Games.
В интервью Диас рассказал, что его вдохновил изогнутый фасад "знакового здания" в южном городе Порту-Алегри, который он впервые увидел в восьмидесятых годах.
"Я был ребенком, и любой скейтер, увидев это, подумал: "Ух ты, похоже на рампу!".
Три года назад он наконец получил зеленый свет на осуществление давней мечты.
"Мне было 47 лет, и до травмы я ни разу не ходил в спортзал, разве что для терапии. Я знал, что должен подготовить свое тело", – сказал он.
В этом году он усилил тренировки, надев утяжеленные жилеты, чтобы имитировать гравитационные силы, с которыми ему придется столкнуться – они почти в четыре раза превышают его собственный вес. Он также катался на скейтборде, когда его толкала машина со скоростью до 136 км/ч.
Психологическая подготовка также имела решающее значение. В конце своего рекордного заезда, после трех предварительных тестов на постепенно увеличивающейся высоте, Диас победно поднял руки, прежде чем удариться об амортизационные площадки, установленные в конце рампы, подобные тем, что используются в гонках MotoGP.
Ранее стало известно, что Казахстан тоже претендует на запись в Книге рекордов Гиннесса.