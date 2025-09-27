"Скончалась на месте": катер переехал туристку в Турции

42-летняя россиянка погибла в Турции в результате столкновения с катером для парасейлинга – это специальный буксировочный катер, к которому крепится трос, поднимающий на скорости в воздух человека на парашюте (парасейле), сообщает Zakon.kz.

Как сообщила местная газета Akdeniz Gerçek Gazetesi, трагедия случилась в туристическом районе Кемер в Анталье.

<br>

42-летняя Линария Музипова улетела в Анталью на два дня в отпуск. Несчастный случай произошел, когда женщина пошла купать в море и заплыла за буйки.

На место происшествия прибыли парамедики, полиция и береговая охрана Кемера. После осмотра пострадавшей врачи констатировали мгновенную смерть женщины.

Капитана и оператора судна задержали, тело россиянки доставлено в морг Института судебной медицины Антальи. Водные виды спорта в районе поселка Чамьюва, где произошла морская авария, временно приостановлены.

Начато расследование инцидента.

