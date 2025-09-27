"Скончалась на месте": катер переехал туристку в Турции
Как сообщила местная газета Akdeniz Gerçek Gazetesi, трагедия случилась в туристическом районе Кемер в Анталье.
42-летняя Линария Музипова улетела в Анталью на два дня в отпуск. Несчастный случай произошел, когда женщина пошла купать в море и заплыла за буйки.
На место происшествия прибыли парамедики, полиция и береговая охрана Кемера. После осмотра пострадавшей врачи констатировали мгновенную смерть женщины.
Капитана и оператора судна задержали, тело россиянки доставлено в морг Института судебной медицины Антальи. Водные виды спорта в районе поселка Чамьюва, где произошла морская авария, временно приостановлены.
Начато расследование инцидента.
