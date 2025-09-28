Европейские страны ввели против Ирана "мгновенные" санкции

28 сентября 2025 года Иран подвергся так называемым "мгновенным санкциям" ООН, сообщает Zakon.kz.

Иран в воскресенье столкнулся с возобновлением санкций ООН — так называемым механизмом Snapback. Этот термин используется для обозначения повторного введения санкций Организации Объединенных Наций против Ирана спустя десятилетие после того, как они были приостановлены в рамках знаменательного соглашения по ограничению и контролю за спорной ядерной программой страны.

Речь идет о возвращении ограничений, действовавших с 2006 по 2010 годы, включая эмбарго на поставки оружия, запрет на технологии для баллистических ракет, а также ограничения в нефтяной и финансовой сферах, пишет CNN.

Франция, Германия и Великобритания заявили, что пошли на этот шаг из-за невыполнения Тегераном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). По словам европейских дипломатов, Иран нарушил "практически все условия" соглашения и не предоставил доказательств готовности к дипломатическому решению.

В Тегеране ответили жестко: Иран отозвал послов из Парижа, Берлина и Лондона. Министр иностранных дел Аббас Арагчи назвал действия Европы "грубым нарушением процедуры". Президент Масуд Пезешкиан заявил, что страна не собирается выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия, но подчеркнул, что ограничения не заставят Тегеран отказаться от своей программы.

Эксперты отмечают, что экономический эффект новых мер будет ограниченным, учитывая уже действующие санкции США. Однако политически Европа фактически приблизилась к позиции Вашингтона, который еще при Дональде Трампе вышел из СВПД и выбрал курс "максимального давления".

Ситуация осложняется последствиями июньских ударов Израиля и США по объектам в Фордо и Исфахане. Состояние иранской ядерной программы остается неясным, а международные инспекторы не имеют доступа к ключевым площадкам с лета.

Ранее президент Ирана назвал неприемлемым условия США для отсрочки санкций.