Умерла сбежавшая из тюрьмы и разыскиваемая ФБР крестная рэпера Тупака

На Кубе в возрасте 78 лет скончалась Ассата Шакур – знаменитая американская активистка, бывшая участница движения за права чернокожих, которую власти США разыскивали на протяжении десятилетий, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, она умерла в Гаване, по официальным данным, из-за проблем со здоровьем и преклонного возраста. О смерти Шакур сообщила ее дочь в соцсетях.

Шакур, урожденная Джоанн Чесимард, прославилась в 1960-х годах, вступив в организацию "Черные пантеры", а затем в "Черную армию освобождения".

<br>

Переломным моментом в ее жизни стал инцидент в 1973 году, когда при задержании на шоссе в Нью-Джерси произошла перестрелка, в результате которой погиб полицейский.

Тогда Шакур осудили на пожизненное заключение, но в 1979 году она совершила побег из тюрьмы при помощи соратников.

С 1980-х годов она проживала на Кубе, где получила политическое убежище. Американские власти продолжали считать ее одной из самых опасных преступниц и настаивали на ее выдаче.

Ассата Шакур приходилась крестной матерью известному рэперу Тупаку Шакуру, а ее жизнь стала символом борьбы за гражданские права и источником вдохновения для многих произведений искусства.

Ранее стало известно, что экс-министра сельского хозяйства Китая приговорили к смертной казни.