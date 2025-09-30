Какое животное самое сильное в мире
Так, эксперты собрали примеры животных (от крупных хищников до микроскопических жуков), которые могут похвастаться невероятной силой относительно своего веса.
10. Гризли
Гризли – крупные бурые медведи, обитающие в Северной Америке. Они очень сильны: могут поднимать и переносить предметы примерно того же веса, что их собственное тело, – до 500 кг. Несмотря на внешнюю неповоротливость и крупные размеры, эти медведи довольно быстрые и развивают скорость до 56 км/ч.
9. Южноамериканская гарпия
Южноамериканская гарпия – птица из семейства ястребиных. Собственный вес: до 5,4 кг у самцов и 9 кг у самок. Может нести вес, равный своему или превышающий его в полтора раза. Гарпия обитает в тропических лесах Центральной и Южной Америки, где охотится на кроликов, обезьян, ленивцев, опоссумов, игуан и даже молодых оленей.
8. Лев
Лев – один из крупнейших и сильнейших представителей кошачьих. Живут эти представители кошачьих прайдами – группами до 40 особей. Пищу в основном добывают львицы. Львы охотятся на буйволов, антилоп, зебр и других крупных животных, вес которых может достигать 550 кг – это как минимум в два раза превышает массу тела самих хищников. Во время охоты они могут протащить свою добычу на несколько десятков метров.
7. Тигр
Тигр – еще один сильнейший представитель кошачьих. Способен "поднимать" вес, который превышает его собственный в два раза. Они выходят на поиски добычи ночью и могут преодолеть сотни метров, преследуя буйвола или кабана. Заприметив жертву, тигры подкрадываются как можно ближе к ней, делают быстрый прыжок и наносят мощный удар. После нападения тигр способен удерживать и перемещать на десятки километров тушу животного, вес которого превышает его собственный в два раза. То есть примерно 500 или 600 кг.
6. Горилла
Горилла – одна из самых крупных и тяжелых обезьян на планете. Собственный вес: до 280 кг. Наиболее крупные гориллы – горные. Они обитают на зеленых вулканических склонах Руанды, Уганды и Демократической Республики Конго на высоте от 2,4 тыс. до 4 тыс. м. По разным подсчетам, в становой тяге горилла могла бы поднять около 800 кг, что превышает ее массу примерно в четыре раза.
5. Кокосовый краб
Кокосовый краб, или пальмовый вор, – это самое крупное наземное членистоногое. Собственный вес: в среднем 2,5 кг, но может достигать и 4 кг. Он обитает в тропиках, умеет забираться на деревья и самостоятельно вскрывать кокосы. В основном питается их содержимым, а также плодами растения пандан. Во время охоты кокосовый краб может удерживать жертву весом до 28 кг. Для сравнения, взрослый человек с силой кокосового краба мог бы поднять корову.
4. Муравей-листорез
Муравей-листорез – насекомое, которое выращивает грибы для питания, подобно тому как человек выращивает сельскохозяйственные культуры. Собственный вес: от 1,4 г. Ученые выяснили, что муравьи-листорезы способны переносить грузы в 8,8 раз тяжелее собственного веса. Если бы человек с массой тела 70 кг обладал такой силой, он мог бы поднять взрослого быка. Секрет муравьев – в прочном экзоскелете и эффективной работе мышц.
3. Жук-носорог
Собственный вес: от 20 до 100 г. Жуки-носороги – одни из сильнейших животных на Земле относительно собственной массы тела. Но данные о том, сколько точно может поднять это насекомое, разнятся. Например, иногда называется груз, в 1 000 раз превосходящий вес жука-носорога. В Книге рекордов Гиннесса говорится, что некоторые виды этих насекомых могут поднимать предметы до 850 раз больше них.
2. Калоед-бык (навозный жук)
Это небольшое насекомое до 11 мм в длину, один из видов навозников. Собственный вес: примерно 0,1 г. Жук может тянуть груз в 1141 раз тяжелее собственной массы тела. Это сравнимо с тем, как если бы человек весом 70 кг тащил за собой три железнодорожных вагона. Навозники, как говорится в публикации РБК Life, важны для экосистемы: перед кладкой яиц они зарывают навоз в землю, чем улучшают состояние почвы.
1. Панцирный клещ (орибатиды)
Собственный вес: около 0,1 мг. Это крошечные клещи, которые живут в почве и питаются разлагающимися остатками организмов других животных и растений. Длина их тела составляет от 0,2 до 1,4 мм. Эксперименты показали, что они способны цепляться когтями за поверхность с силой, превышающей их вес в 1180 раз. Это, как полагают исследователи, делает их одними из самых сильных животных на планете.
Орибатиды распространены по всей планете, их численность в почве может достигать сотен тысяч особей на квадратный метр. Ученые считают, что мощные лапки нужны панцирным клещам, чтобы быстрее рыть землю и передвигаться в ней.
