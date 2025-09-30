Какое животное самое сильное в мире

Кто сильнее – слон или жук? Все зависит от того, как считать. Если смотреть, сколько веса животное может поднять по сравнению с собственным весом, картина меняется. Самыми сильными нередко оказываются крошечные существа, сообщает Zakon.kz.

Так, эксперты собрали примеры животных (от крупных хищников до микроскопических жуков), которые могут похвастаться невероятной силой относительно своего веса.

10. Гризли

Гризли – крупные бурые медведи, обитающие в Северной Америке. Они очень сильны: могут поднимать и переносить предметы примерно того же веса, что их собственное тело, – до 500 кг. Несмотря на внешнюю неповоротливость и крупные размеры, эти медведи довольно быстрые и развивают скорость до 56 км/ч.

Фото: pexels

9. Южноамериканская гарпия

Южноамериканская гарпия – птица из семейства ястребиных. Собственный вес: до 5,4 кг у самцов и 9 кг у самок. Может нести вес, равный своему или превышающий его в полтора раза. Гарпия обитает в тропических лесах Центральной и Южной Америки, где охотится на кроликов, обезьян, ленивцев, опоссумов, игуан и даже молодых оленей.

Фото: pexels

8. Лев

Лев – один из крупнейших и сильнейших представителей кошачьих. Живут эти представители кошачьих прайдами – группами до 40 особей. Пищу в основном добывают львицы. Львы охотятся на буйволов, антилоп, зебр и других крупных животных, вес которых может достигать 550 кг – это как минимум в два раза превышает массу тела самих хищников. Во время охоты они могут протащить свою добычу на несколько десятков метров.

7. Тигр

Тигр – еще один сильнейший представитель кошачьих. Способен "поднимать" вес, который превышает его собственный в два раза. Они выходят на поиски добычи ночью и могут преодолеть сотни метров, преследуя буйвола или кабана. Заприметив жертву, тигры подкрадываются как можно ближе к ней, делают быстрый прыжок и наносят мощный удар. После нападения тигр способен удерживать и перемещать на десятки километров тушу животного, вес которого превышает его собственный в два раза. То есть примерно 500 или 600 кг.

Фото: pexels

6. Горилла

Горилла – одна из самых крупных и тяжелых обезьян на планете. Собственный вес: до 280 кг. Наиболее крупные гориллы – горные. Они обитают на зеленых вулканических склонах Руанды, Уганды и Демократической Республики Конго на высоте от 2,4 тыс. до 4 тыс. м. По разным подсчетам, в становой тяге горилла могла бы поднять около 800 кг, что превышает ее массу примерно в четыре раза.

Фото: pexels

5. Кокосовый краб

Кокосовый краб, или пальмовый вор, – это самое крупное наземное членистоногое. Собственный вес: в среднем 2,5 кг, но может достигать и 4 кг. Он обитает в тропиках, умеет забираться на деревья и самостоятельно вскрывать кокосы. В основном питается их содержимым, а также плодами растения пандан. Во время охоты кокосовый краб может удерживать жертву весом до 28 кг. Для сравнения, взрослый человек с силой кокосового краба мог бы поднять корову.

Фото: pexels

4. Муравей-листорез

Муравей-листорез – насекомое, которое выращивает грибы для питания, подобно тому как человек выращивает сельскохозяйственные культуры. Собственный вес: от 1,4 г. Ученые выяснили, что муравьи-листорезы способны переносить грузы в 8,8 раз тяжелее собственного веса. Если бы человек с массой тела 70 кг обладал такой силой, он мог бы поднять взрослого быка. Секрет муравьев – в прочном экзоскелете и эффективной работе мышц.

Фото: pexels

3. Жук-носорог

Собственный вес: от 20 до 100 г. Жуки-носороги – одни из сильнейших животных на Земле относительно собственной массы тела. Но данные о том, сколько точно может поднять это насекомое, разнятся. Например, иногда называется груз, в 1 000 раз превосходящий вес жука-носорога. В Книге рекордов Гиннесса говорится, что некоторые виды этих насекомых могут поднимать предметы до 850 раз больше них.

Фото: pexels

2. Калоед-бык (навозный жук)

Это небольшое насекомое до 11 мм в длину, один из видов навозников. Собственный вес: примерно 0,1 г. Жук может тянуть груз в 1141 раз тяжелее собственной массы тела. Это сравнимо с тем, как если бы человек весом 70 кг тащил за собой три железнодорожных вагона. Навозники, как говорится в публикации РБК Life, важны для экосистемы: перед кладкой яиц они зарывают навоз в землю, чем улучшают состояние почвы.

Фото: pexels

1. Панцирный клещ (орибатиды)

Собственный вес: около 0,1 мг. Это крошечные клещи, которые живут в почве и питаются разлагающимися остатками организмов других животных и растений. Длина их тела составляет от 0,2 до 1,4 мм. Эксперименты показали, что они способны цепляться когтями за поверхность с силой, превышающей их вес в 1180 раз. Это, как полагают исследователи, делает их одними из самых сильных животных на планете.

Орибатиды распространены по всей планете, их численность в почве может достигать сотен тысяч особей на квадратный метр. Ученые считают, что мощные лапки нужны панцирным клещам, чтобы быстрее рыть землю и передвигаться в ней.

Фото: pexels

Ранее мы сообщали, что специалисты настойчиво советуют: заводя питомца, необходимо тщательно подготовиться к его появлению и организовать здоровый рацион. От питания зависит формирование и развитие опорно-двигательного аппарата, нервной системы, когнитивных способностей, зрения.