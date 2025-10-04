#АЭС в Казахстане
Мир

Россиянин упал под поезд и остался жив благодаря реакции

станция, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 16:05 Фото: скриншот видео
В российском городе Тюмень мужчина, перебегая через рельсы, упал под поезд. Он успел быстро сгруппироваться, тем самым спас себе жизнь, сообщает Zakon.kz.

Мужчина, перебегая пути, оступился и упал прямо перед приближающимся локомотивом. В последний момент он успел лечь между рельсами, и состав прошел над ним.

Инцидент попал на видео: на кадрах видно, как молодой человек с сумками бежит к платформе, но внезапно падает. Секунд хватило лишь на то, чтобы сгруппироваться и избежать гибели.

В Уральской транспортной прокуратуре заявили, что проводят проверку и собираются привлечь нарушителя к административной ответственности. Там отметили, что к третьему пути вокзала ведут как подземный, так и надземный переход, пишет 72.ru.

В транспортной полиции уточнили, что 1 октября 2025 года зарегистрирован материал по данному факту. Решение о дальнейшем наказании примут по итогам проверки.

В середине сентября 2025 года легковушка выехала под поезд под Карагандой.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
