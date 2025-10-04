Жители Газы сообщили о продолжающихся обстрелах, несмотря на план Трампа о прекращении огня

В Газе сообщают о 20 погибших за ночь, несмотря на заявления Израиля о переходе к обороне, сообщает Zakon.kz.

По информации из больниц Газы, за последние 12 часов в результате израильских ударов по сектору Газа погибли двадцать человек, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа к Израилю немедленно прекратить бомбардировки.

Медики уточнили, что с 12:00 до 12:45 по местному времени в баптистской больнице Аль-Ахли в городе Газа было зафиксировано 11 тел погибших. Еще несколько тел были доставлены в больницы Аш-Шифа, Аль-Авда и Насер.

Израильский чиновник в комментарии CNN сообщил, что 72-часовой обратный отсчет для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом, пока не начался. По его словам, официальное прекращение огня также еще не вступило в силу.

Он отметил, что израильские военные начали прекращать наступательные действия, чтобы позволить ХАМАСу организовать освобождение заложников. При этом армия, по словам чиновника, перешла в оборонительную позицию, но продолжит принимать меры для предотвращения атак и для того, чтобы ХАМАС не смог усилить свои позиции на местах.

Несмотря на заявления о смене тактики, жители сектора Газа сообщили о продолжавшихся бомбардировках и обстрелах вплоть до утра субботы. По данным больниц, за ночь погибли 20 человек.

Ранее Дональд Трамп потребовал от Израиля немедленно прекратить бомбардировки Газы.