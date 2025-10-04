#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
547.57
642.63
6.68
Мир

Жители Газы сообщили о продолжающихся обстрелах, несмотря на план Трампа о прекращении огня

бомбардировщик, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 16:45 Фото: pixabay
В Газе сообщают о 20 погибших за ночь, несмотря на заявления Израиля о переходе к обороне, сообщает Zakon.kz.

По информации из больниц Газы, за последние 12 часов в результате израильских ударов по сектору Газа погибли двадцать человек, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа к Израилю немедленно прекратить бомбардировки.

Медики уточнили, что с 12:00 до 12:45 по местному времени в баптистской больнице Аль-Ахли в городе Газа было зафиксировано 11 тел погибших. Еще несколько тел были доставлены в больницы Аш-Шифа, Аль-Авда и Насер.

Израильский чиновник в комментарии CNN сообщил, что 72-часовой обратный отсчет для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом, пока не начался. По его словам, официальное прекращение огня также еще не вступило в силу.

Он отметил, что израильские военные начали прекращать наступательные действия, чтобы позволить ХАМАСу организовать освобождение заложников. При этом армия, по словам чиновника, перешла в оборонительную позицию, но продолжит принимать меры для предотвращения атак и для того, чтобы ХАМАС не смог усилить свои позиции на местах.

Несмотря на заявления о смене тактики, жители сектора Газа сообщили о продолжавшихся бомбардировках и обстрелах вплоть до утра субботы. По данным больниц, за ночь погибли 20 человек.

Ранее Дональд Трамп потребовал от Израиля немедленно прекратить бомбардировки Газы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Представитель МИД Израиля: Мы не воюем с палестинцами, мы воюем с ХАМАС
11:25, 07 ноября 2023
Представитель МИД Израиля: Мы не воюем с палестинцами, мы воюем с ХАМАС
Израиль разрешил Египту доставить гуманитарную помощь в сектор Газа
10:08, 19 октября 2023
Израиль разрешил Египту доставить гуманитарную помощь в сектор Газа
Конфликт ХАМАСа и Израиля: кто кого поддержал в мире, как казахстанский политолог оценивает происходящее
17:46, 09 октября 2023
Конфликт ХАМАСа и Израиля: кто кого поддержал в мире, как казахстанский политолог оценивает происходящее
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: