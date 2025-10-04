#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
547.57
642.63
6.68
Мир

Трамп потребовал от Израиля немедленно прекратить бомбардировки Газы

флаги Палестины и Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 10:32 Фото: freepik
Дональд Трамп потребовал от Израиля "немедленно" прекратить бомбардировки Газы, приветствуя частичное принятие ХАМАСом его ультиматума о прекращении почти двухлетней войны, сообщает Zakon.kz.

Трамп назвал это "шагом к прочному миру" и подчеркнул, что речь идет о долгожданном мире на всем Ближнем Востоке.

"Судя по только что опубликованному заявлению ХАМАС, я считаю, что они готовы к прочному МИРУ. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро освободить заложников! Сейчас это слишком опасно. Мы уже ведем переговоры о деталях, которые предстоит проработать. Речь идет не только о Газе, речь идет о долгожданном мире на Ближнем Востоке", – написал президент США в соцсетях 4 октября 2025 года.

Израиль в ответ заявил о подготовке к реализации первого этапа плана по освобождению заложников, но не стал комментировать требование прекратить бомбардировки, пишет The Guardian.

Несмотря на заявления, израильские удары по Газе продолжились. По данным местных жителей, атаки затронули районы Ремаль и Хан-Юнис. В то же время в Газе люди встретили новости о переговорах криками радости, надеясь на скорое прекращение войны.

План Трампа предусматривает прекращение огня, обмен заложников и заключенных, постепенный вывод израильских войск, передачу управления независимому палестинскому органу и увеличение гуманитарной помощи.

К утру 4 октября ХАМАС согласился освободить всех заложников и передать управление сектором Газа по плану Дональда Трампа. Перед этим американский президент пригрозил движению "полным уничтожением", если до воскресенья включительно оно не согласится на его мирный план.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Белый дом оценил поддержку Казахстана по мирному плану Трампа о прекращении конфликта в секторе Газа
13:25, 03 октября 2025
Белый дом оценил поддержку Казахстана по мирному плану Трампа о прекращении конфликта в секторе Газа
От выборов до госпереворота и импичмента: ТОП-10 главных мировых событий года
09:06, 26 декабря 2019
От выборов до госпереворота и импичмента: ТОП-10 главных мировых событий года
Вероятный преемник Путина, амбиции США и 9-летний убийца пяти человек – мировые итоги недели
09:00, 12 октября 2019
Вероятный преемник Путина, амбиции США и 9-летний убийца пяти человек – мировые итоги недели
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: