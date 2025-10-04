Дональд Трамп потребовал от Израиля "немедленно" прекратить бомбардировки Газы, приветствуя частичное принятие ХАМАСом его ультиматума о прекращении почти двухлетней войны, сообщает Zakon.kz.

Трамп назвал это "шагом к прочному миру" и подчеркнул, что речь идет о долгожданном мире на всем Ближнем Востоке.

"Судя по только что опубликованному заявлению ХАМАС, я считаю, что они готовы к прочному МИРУ. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро освободить заложников! Сейчас это слишком опасно. Мы уже ведем переговоры о деталях, которые предстоит проработать. Речь идет не только о Газе, речь идет о долгожданном мире на Ближнем Востоке", – написал президент США в соцсетях 4 октября 2025 года.

Израиль в ответ заявил о подготовке к реализации первого этапа плана по освобождению заложников, но не стал комментировать требование прекратить бомбардировки, пишет The Guardian.

Несмотря на заявления, израильские удары по Газе продолжились. По данным местных жителей, атаки затронули районы Ремаль и Хан-Юнис. В то же время в Газе люди встретили новости о переговорах криками радости, надеясь на скорое прекращение войны.

План Трампа предусматривает прекращение огня, обмен заложников и заключенных, постепенный вывод израильских войск, передачу управления независимому палестинскому органу и увеличение гуманитарной помощи.

К утру 4 октября ХАМАС согласился освободить всех заложников и передать управление сектором Газа по плану Дональда Трампа. Перед этим американский президент пригрозил движению "полным уничтожением", если до воскресенья включительно оно не согласится на его мирный план.