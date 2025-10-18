Иран объявил об официальном прекращении 10-летнего ядерного соглашения

Иран официально расторг Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенный в 2015 году с мировыми державами в обмен на снятие санкций и ограничения ядерной программы, сообщает Zakon.kz.

В заявлении МИД страны говорится, что "все положения соглашения, включая ограничения на ядерную программу и связанные с ними механизмы, считаются прекращенными". При этом Тегеран подчеркнул "приверженность дипломатии", пишет The Guardian.

Соглашение, подписанное Ираном, Китаем, Россией, США, Великобританией, Францией и Германией, изначально должно было предотвратить разработку ядерного оружия. Однако после выхода США из сделки в 2018 году по решению Дональда Трампа и восстановления санкций договор фактически утратил силу.

Попытки возобновить соглашение провалились, а обострение между Ираном, Израилем и США этим летом окончательно закрыло перспективы переговоров. В июне иранский парламент принял закон об отказе от сотрудничества с МАГАТЭ, что вызвало ответную реакцию Европы – механизм "мгновенного возврата" санкций ООН. До этого президент Ирана назвал неприемлемым условия США для отсрочки санкций.

Западные страны заявляют, что будут искать новое соглашение, гарантирующее, что Иран не получит ядерное оружие. В Тегеране, однако, отмечают, что переговоры возможны только при гарантии отказа США от военных действий.