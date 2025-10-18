#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Мир

Иран объявил об официальном прекращении 10-летнего ядерного соглашения

флаг Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 15:41 Фото: freepik
Иран официально расторг Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенный в 2015 году с мировыми державами в обмен на снятие санкций и ограничения ядерной программы, сообщает Zakon.kz.

В заявлении МИД страны говорится, что "все положения соглашения, включая ограничения на ядерную программу и связанные с ними механизмы, считаются прекращенными". При этом Тегеран подчеркнул "приверженность дипломатии", пишет The Guardian.

Соглашение, подписанное Ираном, Китаем, Россией, США, Великобританией, Францией и Германией, изначально должно было предотвратить разработку ядерного оружия. Однако после выхода США из сделки в 2018 году по решению Дональда Трампа и восстановления санкций договор фактически утратил силу.

Попытки возобновить соглашение провалились, а обострение между Ираном, Израилем и США этим летом окончательно закрыло перспективы переговоров. В июне иранский парламент принял закон об отказе от сотрудничества с МАГАТЭ, что вызвало ответную реакцию Европы – механизм "мгновенного возврата" санкций ООН. До этого президент Ирана назвал неприемлемым условия США для отсрочки санкций.

Западные страны заявляют, что будут искать новое соглашение, гарантирующее, что Иран не получит ядерное оружие. В Тегеране, однако, отмечают, что переговоры возможны только при гарантии отказа США от военных действий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Иран озвучил условия, при которых ограничит свою ядерную программу
05:40, 14 апреля 2025
Иран озвучил условия, при которых ограничит свою ядерную программу
Иран готов заключить соглашение об отсутствии ядерного оружия
13:17, 15 июня 2025
Иран готов заключить соглашение об отсутствии ядерного оружия
Что будет, если Израиль ударит по ядерным и нефтяным объектам Ирана
15:46, 02 октября 2024
Что будет, если Израиль ударит по ядерным и нефтяным объектам Ирана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: