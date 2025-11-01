ООН осудила авиаудары США по судам в Карибском море и Тихом океане

Организация Объединенных Наций заявила, что авиаудары США по предполагаемым судам, занимающимся наркоторговлей в Карибском море и Тихом океане, нарушают международное право в области прав человека и должны быть прекращены, сообщает Zakon.kz.

В заявлении для ABC News Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что эти нападения нарушают международное право, и призвал провести расследование ударов.

"Эти нападения – и их растущая человеческая цена – неприемлемы. США должны прекратить подобные нападения и принять все необходимые меры для предотвращения внесудебных казней людей на борту этих судов, независимо от характера вменяемых им в вину преступных действий", – заявил Тюрк.

Он отметил, что такие меры допустимы только в крайних случаях.

"Согласно международному праву в области прав человека, преднамеренное применение смертоносной силы допустимо только в качестве крайней меры против лиц, представляющих непосредственную угрозу жизни. Судя по крайне скудной информации, публично предоставленной властями США, ни один из лиц на подвергшихся нападению судах, по всей видимости, не представлял непосредственной угрозы жизни других людей и иным образом не оправдывал применение против них смертоносной вооруженной силы в соответствии с международным правом", – заявил представитель ООН.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила, что президент Дональд Трамп работает над устранением угроз безопасности США.

"ООН потерпела неудачу во всем: от управления эскалатором до прекращения войн. Просто смешно, что теперь они читают лекции президенту Трампу и покрывают злобных наркотеррористов, пытающихся убить американцев. Президент действовал в соответствии с законами вооруженного конфликта, чтобы защитить нашу страну от тех, кто пытается отравить наши берега, и он выполняет свое обещание бороться с картелями и не допустить, чтобы эти угрозы национальной безопасности разрушали жизни", – сказала Келли.

С сентября 2025 года президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет осуществили более десятка военных ударов по судам в Карибском море и восточной части Тихого океана, утверждая, что это меры по борьбе с наркотиками и терроризмом. По данным официальных лиц США, в результате ударов погибло более 60 человек.

