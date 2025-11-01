#Народный юрист
Мир

Забыли на острове: пожилая пассажирка роскошного лайнера умерла в одиночестве

01.11.2025 17:44
Кругосветное путешествие на лайнере прервалось после трагической гибели 80-летней пассажирки Сюзанны Риз. Женщину забыли на острове Лизард, где судно сделало остановку в рамках 60-дневного круиза вокруг Австралии. Ее тело обнаружили лишь на следующий день, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, лайнер покинул остров около 15:40, а сообщение о пропаже поступило только через пять часов. После этого власти начали масштабную поисково-спасательную операцию на суше и в море. Семья погибшей заявила, что была "шокирована и опечалена" тем, что корабль ушел, не убедившись, что все участники экскурсии вернулись на борт, пишет The Guardian 1 ноября 2025 года.

Австралийское управление по безопасности на море (Amsa) выдало капитану предписание, запрещающее принимать новых пассажиров, и инициировало расследование. Судно направлено в Кэрнс (город в Австралии), где его встретят сотрудники ведомства.

Генеральный директор компании Coral Expeditions Марк Файфилд сообщил, что после трагедии и технических неполадок руководство решило отменить оставшуюся часть рейса. Всем пассажирам пообещали полный возврат средств и помощь с возвращением домой.

"Мы глубоко скорбим о случившемся и выражаем искренние соболезнования семье и близким Сюзанны Риз", – говорится в заявлении компании.

В октябре австралийский серфер пережил нападение акулы и героически добрался до больницы.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
