Забыли на острове: пожилая пассажирка роскошного лайнера умерла в одиночестве
По данным следствия, лайнер покинул остров около 15:40, а сообщение о пропаже поступило только через пять часов. После этого власти начали масштабную поисково-спасательную операцию на суше и в море. Семья погибшей заявила, что была "шокирована и опечалена" тем, что корабль ушел, не убедившись, что все участники экскурсии вернулись на борт, пишет The Guardian 1 ноября 2025 года.
Австралийское управление по безопасности на море (Amsa) выдало капитану предписание, запрещающее принимать новых пассажиров, и инициировало расследование. Судно направлено в Кэрнс (город в Австралии), где его встретят сотрудники ведомства.
Генеральный директор компании Coral Expeditions Марк Файфилд сообщил, что после трагедии и технических неполадок руководство решило отменить оставшуюся часть рейса. Всем пассажирам пообещали полный возврат средств и помощь с возвращением домой.
"Мы глубоко скорбим о случившемся и выражаем искренние соболезнования семье и близким Сюзанны Риз", – говорится в заявлении компании.
