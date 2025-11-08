В Индонезии взорвалась школьная мечеть, пострадали 54 человека

По меньшей мере 54 человека получили ранения в результате взрывов в мечети при средней школе во время пятничной молитвы 7 ноября 2025 года в Джакарте, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемым оказался 17-летний ученик, который также пострадал и проходит операцию, пишет The Guardian.

Свидетели рассказали, что взрывы прогремели около полудня, в момент начала проповеди. Школьники и сотрудники в панике выбежали из мечети, которая заполнилась серым дымом.

Большинство жертв получили ожоги и травмы от осколков стекла. Тип использованного взрывного устройства пока не установлен, но, по словам начальника полиции Джакарты Асепа Эди Сухери, взрывы произошли рядом с громкоговорителем мечети.

Полиция обнаружила у подозреваемого игрушечный пистолет-пулемет с надписями, отсылающими к сторонникам превосходства белой расы и массовому расстрелу в мечети в Крайстчерче в 2019 году. Большинство пострадавших получили ожоги и травмы от осколков стекла; около 33 школьников остаются в больницах.

Правоохранители продолжают расследование, пытаясь установить мотив нападения и окружение подозреваемого. Власти призывают жителей Джакарты сохранять спокойствие и подчеркивают, что ситуация находится под контролем.

В октябре в Индонезии обрушилась школа-интернат, погибли 14 детей.