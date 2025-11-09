Поезд Деда Мороза стартует по городам России

9 ноября поезд главного героя новогоднего праздника отправится в путь по 70 российским городам, сообщает Zakon.kz.

В этом сезоне маршрут сказочного состава начнется 19 ноября из Владивостока, а не из Великого Устюга, как это было раньше, передают "Российские железные дороги".

Состав состоит из двух десятков вагонов, среди которых точно можно найти новогодние развлечения на любой вкус. Внутри состава есть приемная Дедушки Мороза, сказочная деревня для игр и квестов, сцена, кукольный театр, сувенирная лавка, буфет и вагон-ресторан.

В Москву поезд вернется после всего путешествия по России в первых числах нового года.

