#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
526.02
607.55
6.5
Мир

Поезд Деда Мороза стартует по городам России

Поезд Деда Мороза в России, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 08:48 Фото: rzd.ru
9 ноября поезд главного героя новогоднего праздника отправится в путь по 70 российским городам, сообщает Zakon.kz.

В этом сезоне маршрут сказочного состава начнется 19 ноября из Владивостока, а не из Великого Устюга, как это было раньше, передают "Российские железные дороги".

Состав состоит из двух десятков вагонов, среди которых точно можно найти новогодние развлечения на любой вкус. Внутри состава есть приемная Дедушки Мороза, сказочная деревня для игр и квестов, сцена, кукольный театр, сувенирная лавка, буфет и вагон-ресторан.

В Москву поезд вернется после всего путешествия по России в первых числах нового года.

В начале месяца три свадьбы сыграли в московской подземке. А в Беларуси в любимых взрослыми и детьми конфетах грильяж орехи заменили зеленой гречкой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по российским городам
01:27, 13 ноября 2023
Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по российским городам
Новогодние истории: зачем в частные дома павлодарцев приходят Дед Мороз и Снегурочка
16:37, 12 декабря 2024
Новогодние истории: зачем в частные дома павлодарцев приходят Дед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз и семь его коллег: откуда взялись добрые волшебники
12:00, 18 ноября 2023
Дед Мороз и семь его коллег: откуда взялись добрые волшебники
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: