Мир

Двое служащих национальной гвардии пострадали во время стрельбы около Белого дома в США

стрельба возле Белого дома привела к трагедии, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 01:17 Фото: pixabay
Недалеко от Белого дома в США, у входа на станцию ​​метро "Фаррагут-Уэст", произошла стрельба. Известно, что во время инцидента пострадали двое служащих национальной гвардии, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, тротуары полностью перекрыты для пешеходов и автомобилей.

"Стрельба произошла в центре Вашингтона, округ Колумбия, недалеко от Белого дома", – говорится в сообщении.

Как уточняется, здание Белого дома в режиме локдауна.

Полиция Вашингтона объявила о задержании одного подозреваемого.

Ряд иностранных СМИ пишут, что пострадавшие погибли.

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в лицо ребенку во дворе дома в России.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
