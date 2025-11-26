Двое служащих национальной гвардии пострадали во время стрельбы около Белого дома в США
Недалеко от Белого дома в США, у входа на станцию метро "Фаррагут-Уэст", произошла стрельба. Известно, что во время инцидента пострадали двое служащих национальной гвардии, сообщает Zakon.kz.
По информации ABC News, тротуары полностью перекрыты для пешеходов и автомобилей.
"Стрельба произошла в центре Вашингтона, округ Колумбия, недалеко от Белого дома", – говорится в сообщении.
Как уточняется, здание Белого дома в режиме локдауна.
Полиция Вашингтона объявила о задержании одного подозреваемого.
Ряд иностранных СМИ пишут, что пострадавшие погибли.
⚡️Two National Guard soldiers have reportedly been shot in Washington, D.C.— War Intel (@warintel4u) November 26, 2025
Photo reportedly shows one of the soldiers shot near the White House.
White House is in lockdown after the shooting - Reuters pic.twitter.com/bXNfPQlqiS
Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в лицо ребенку во дворе дома в России.
