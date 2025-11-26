Двое служащих национальной гвардии пострадали во время стрельбы около Белого дома в США

Фото: pixabay

Недалеко от Белого дома в США, у входа на станцию ​​метро "Фаррагут-Уэст", произошла стрельба. Известно, что во время инцидента пострадали двое служащих национальной гвардии, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, тротуары полностью перекрыты для пешеходов и автомобилей. "Стрельба произошла в центре Вашингтона, округ Колумбия, недалеко от Белого дома", – говорится в сообщении. Как уточняется, здание Белого дома в режиме локдауна. Полиция Вашингтона объявила о задержании одного подозреваемого. Ряд иностранных СМИ пишут, что пострадавшие погибли. ⚡️Two National Guard soldiers have reportedly been shot in Washington, D.C.



Photo reportedly shows one of the soldiers shot near the White House.



White House is in lockdown after the shooting - Reuters pic.twitter.com/bXNfPQlqiS — War Intel (@warintel4u) November 26, 2025 Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в лицо ребенку во дворе дома в России.

