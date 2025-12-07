Военные заявили о госперевороте в одной из африканских стран

В западноафриканской стране Бенин группа солдат вышла в прямой эфир государственного телеканала и заявила об отстранении президента, однако позже армия уверила, что глава государства в безопасности. Ситуация в стране при этом остается неопределенной, сообщает Zakon.kz.

Утром в воскресенье, 7 декабря 2025 года, группа военных появилась в эфире государственного телевидения и объявила, что отстранила президента страны Патриса Талона от должности и распустила все госучреждения. Они назвали себя "Военным комитетом возрождения".

Как пишет France 24 со ссылкой на источник, солдаты, лояльные президенту предотвратили попытку смещения власти, а сам глава государства в безопасности.



Источники сообщают, что мятеж начался с нападения на официальную резиденцию президента в Порто-Ново. Посольство Франции заявило, что в военном лагере Гезо, расположенном рядом с домом президента, слышна стрельба. Посольство призвало французских граждан не выходить из домов.

По данным источников, мятежники действовали под командованием подполковника Паскаля Тигри. После нападения они захватили национальный телеканал и выступили с заявлением об "отстранении Талона".

Патрис Талон руководит страной с 2016 года и должен был покинуть должность в апреле следующего года после президентских выборов. Его выдвиженец, экс-министр финансов Ромуальд Вадагни, считался фаворитом. Оппозиционного кандидата Рено Агбоджо избирательная комиссия не допустила из-за недостатка спонсоров.

В прошлом месяце парламент продлил президентский срок с пяти до семи лет, оставив прежнее ограничение в два срока.

В конце ноября государственный переворот произошел в Гвинее-Бисау.