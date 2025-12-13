#Казахстан в сравнении
Мир

Турист попытался провезти более 11 тысяч бриллиантов в ручной клади

Бриллианты, камни, богатство, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 08:40 Фото: pixabay
Таможня в Германии нашла более 11 тысяч бриллиантов в ручной клади у путешественника из Анголы. Это случилось в аэропорту Франкфурта-на-Майне, сообщает Zakon.kz.

Как передает агентство DPA со ссылкой на таможню и федеральную полицию, проблема путешественника была в том, что он не задекларировал драгоценности.

"Сотрудники таможни в аэропорту Франкфурта обнаружили более 11,2 тысячи бриллиантов в ручной клади путешественника. Они были спрятаны в двойном дне. 53-летний мужчина прилетел во Франкфурт из Анголы", – говорится в сообщении агентства.

Также мужчина не смог предъявить сертификат на бриллианты. Точная стоимость находки не уточняется. Путешественник задержан.

Ранее сообщалось, что Узбекистан впервые запретил покупать за наличные машины, алкоголь и даже питьевую воду.

Аксинья Титова
