Турист попытался провезти более 11 тысяч бриллиантов в ручной клади
Таможня в Германии нашла более 11 тысяч бриллиантов в ручной клади у путешественника из Анголы. Это случилось в аэропорту Франкфурта-на-Майне, сообщает Zakon.kz.
Как передает агентство DPA со ссылкой на таможню и федеральную полицию, проблема путешественника была в том, что он не задекларировал драгоценности.
"Сотрудники таможни в аэропорту Франкфурта обнаружили более 11,2 тысячи бриллиантов в ручной клади путешественника. Они были спрятаны в двойном дне. 53-летний мужчина прилетел во Франкфурт из Анголы", – говорится в сообщении агентства.
Также мужчина не смог предъявить сертификат на бриллианты. Точная стоимость находки не уточняется. Путешественник задержан.
