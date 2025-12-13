#Казахстан в сравнении
Мир

Демократы опубликовали архивные фотографии Эпштейна с Трампом

Дональд Трамп , фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 12:44 Фото: House Oversight Democrats
Опубликованы новые фотографии из архивов Эпштейна, на которых запечатлены Дональд Трамп, Билл Клинтон и другие известные личности, сообщает Zakon.kz.

Члены комитета по надзору Палаты представителей от Демократической партии опубликовали фотографии из наследства Джеффри Эпштейна, на которых изображены многие влиятельные фигуры из окружения покойного торговца людьми, включая президента Дональда Трампа, бывшего президента Билла Клинтона, Стива Бэннона, Билла Гейтса, Ричарда Брэнсона и других.

Многие из этих мужчин ранее уже были связаны с Эпштейном, однако фотографии могут пролить новый свет на масштабы этих связей.

Взятые в совокупности, эти изображения, которые, по словам демократов в комитете, поступили из архива Эпштейна, подтверждают, что в прошлом финансист был связан с широким кругом влиятельных и известных людей, чьи связи с ним сейчас находятся под пристальным вниманием.

На первой фотографии президент США Дональд Трамп позирует с неизвестными женщинами, лица которых демократы решили скрыть.

Фото: House Oversight Democrats

Оригинальный презерватив с карикатурным изображением лица Дональда Трампа.

Фото: House Oversight Democrats


Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн.

Фото: House Oversight Democrats

Резная тыква с надписью "Трампкин: Сделаем Хэллоуин снова великим"

Фото: House Oversight Democrats

Трамп и неопознанная женщина, лицо которой было скрыто.

Фото: House Oversight Democrats

Всего опубликовано 23 фото, на которых, помимо Трампа, запечатлены Билл Клинтон, Билл Гейтс, бывший премьер Израиля и другие влиятельные люди.

Ранее была раскрыта переписка принца Эндрю и Эпштейна после тюрьмы.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
