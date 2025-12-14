Самолет в США совершил аварийное возвращение после отказа двигателя

13 декабря 2025 года самолет United Airlines, выполнявший рейс из Вашингтона в Токио, экстренно вернулся в международный аэропорт имени Даллеса, сообщает Zakon.kz.

Во время взлета у лайнера отказал один из двигателей, после чего возник пожар, перекинувшийся на кустарник вдоль взлетно-посадочной полосы, пишет CNN. Спасательные службы оперативно выехали на место.

На видео, снятом местным жителем, видно, как рейс United Flight 803 при развороте на обратный курс сбрасывает топливо над городом Дейл-Сити, расположенном примерно в 40 милях от аэропорта. Самолет готовился к аварийной посадке.

"Пожар был потушен, и самолет вернулся в аэропорт Даллеса, благополучно приземлившись около 13:30, после чего его осмотрели пожарные", – сообщила пресс-секретарь Управления аэропортов столичного региона Вашингтона Эмили Макги.

В United Airlines уточнили, что на борту находились 275 пассажиров и 15 членов экипажа. По данным авиакомпании, никто не пострадал.

