#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Мир

Самолет в США совершил аварийное возвращение после отказа двигателя

самолет, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 16:21 Фото: скриншот видео
13 декабря 2025 года самолет United Airlines, выполнявший рейс из Вашингтона в Токио, экстренно вернулся в международный аэропорт имени Даллеса, сообщает Zakon.kz.

Во время взлета у лайнера отказал один из двигателей, после чего возник пожар, перекинувшийся на кустарник вдоль взлетно-посадочной полосы, пишет CNN. Спасательные службы оперативно выехали на место.

На видео, снятом местным жителем, видно, как рейс United Flight 803 при развороте на обратный курс сбрасывает топливо над городом Дейл-Сити, расположенном примерно в 40 милях от аэропорта. Самолет готовился к аварийной посадке.

"Пожар был потушен, и самолет вернулся в аэропорт Даллеса, благополучно приземлившись около 13:30, после чего его осмотрели пожарные", – сообщила пресс-секретарь Управления аэропортов столичного региона Вашингтона Эмили Макги.

В United Airlines уточнили, что на борту находились 275 пассажиров и 15 членов экипажа. По данным авиакомпании, никто не пострадал.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 16:21
Пассажир рейса в Гонконг хотел покинуть самолет прямо в воздухе

Ранее Air Astana предупредила пассажиров, вылетающих из/в Актау и Атырау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Сильный снег и ветер 30 м/с: синоптики рассказали о погоде на понедельник
16:35, Сегодня
Сильный снег и ветер 30 м/с: синоптики рассказали о погоде на понедельник
В США пассажир самолета пытался открыть дверь и развернул аварийные трапы в воздухе
01:27, 11 ноября 2025
В США пассажир самолета пытался открыть дверь и развернул аварийные трапы в воздухе
Самолет загорелся при посадке в аэропорту Токио
15:39, 02 января 2024
Самолет загорелся при посадке в аэропорту Токио
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: